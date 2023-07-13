Ціни на пальне в Україні — як змінився Індекс бензину

Заправка автомобілів на АЗС. Фото: Unplush

В Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.

Про це повідомляє видання Progroshi.

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За даними моніторингу порталу "ВСІ АЗС", вартість бензину після підвищення податків та повернення акцизів зросла на кілька гривень.

Зокрема, зараз ціна бренду "Євро-95" у середньому становить 49,99 гривні за літр, тоді як станом на початок липня було 46,24 гривні. Ціни на бензин А-95 — 48,28 гривні за літр (46,00 — на 1 липня). Вартість дизпалива зросла з 48,45 до 50,48 гривні. Середні ціни на бензин А-92 — підвищились з 45,45 до 48,40 гривні. Середня вартість газу зросла з 25,58 до 26,28 гривні за літр.

Станом на липень поточного року розмір середньої заробітної плати в країні становить приблизно 13,4 тис. гривень. За підрахунками аналітиків, середньостатистичний громадянин може придбати 241 літр бензину. Примітно, що два роки тому можна було купити 389 літрів.

При цьому в уряді прогнозують, що повернення на довоєнний рівень акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ призведе до зростання ціни дизельного палива до 8 грн за літр, бензину — до 11 грн.

Індекс бензину за кордоном

Як свідчать дані експертів, за кордоном найбільше дозволити собі бензину на свою середню зарплату можуть мешканці Кувейту. Жителі Катару можуть придбати 6,83 тис. літрів, Об'єднані Арабські Емірати — 4,61 тис. літрів. Найменше можуть довалити купити пального за середню зарплату мешканці Пакистану — 166 літрів, Шрі-Ланки — 157 літрів, Куби — 27 літрів.

Нагадаємо, раніше у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

Також ми писали, що в Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні зростання податку на додану вартість на пальне з 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.