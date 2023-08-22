Цены на бензин 22 августа — на АЗС резко подорожало топливо

Автозаправочная станция. Фото: google.com

Во вторник, 22 августа, автозаправочные станции повысили стоимость топлива. Изменились средние цены на дизельное топливо и все виды бензинов, больше всего подорожал A-92.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на данные мониторингового портала Auto.ria.

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По этой информации, стоимость А-95+ в среднем изменилась на 29 копеек, до 54,70 грн/л. Неделю назад стоил 54,11, а до новых акцизов и налогов, которые вернули с 1 июля 2023 года, — 46,24 грн/л.

Средняя цена на бензин А-95 сейчас на АЗС составляет 52,45 грн/л, подорожав на 15 копеек. 15 августа стоил 52,08 грн/л, а в начале июля — около 46 грн/л.

Цена на дизтопливо — 51,78 грн/л, что дороже 14 копеек. Неделю назад стоило в среднем 51,16 грн/л.

Средние цены на бензин А-92 сейчас на уровне 49,95 грн/л, что больше на 35 копеек. Семь дней назад его продавали по 49,19 грн/л.

Сжиженный газ сейчас стоит 23,64 грн/л, что дороже от предыдущего дня на две копейки.

22 августа дороже всего продают бензины брендов А-95+ и А-95 на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л и 55,99 грн/л соответственно. Дешевле всего стоит А 95+ на БРСМ-Нефть — 49,91 грн/л.

Самая высокая цена на А-92 на АЗС KLO — 52,18 грн/л, а самая низкая — на "Кворуме" — за 46,47 грн/л.

Дизель дороже всего продает сеть SOCAR — 55,99 грн/л, а дешевле всего АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

На популярных АЗС цены 22 августа таковы:

Источник: АвтоРиа

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