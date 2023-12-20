На які категорії товарів українці витрачають 77% своїх доходів — дані терміналів ПриватБанку

Жінка біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

Понад 77% усіх витрат українців спрямовані на такі категорії, як "продукти харчування", "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

Про це повідомляє Економічна правда.

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Решта витрат розподіляється між "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".

Загальна структура співвідношення витрат презентується так:

Продукти харчування — 44,6%,

Одяг, взуття — 25,2%,

Кафе, готелі, ресторани — 7,7%,

Косметика, парфумерія побутова хімія — 6,8%,

Ліки — 5,8%,

Електроніка — 5%,

Паливо — 4,7%.

Чому витрати на харчі серед українців настільки високі

За світовими стандартами, коли понад половина доходів споживається на харчі, це свідчить про економічну бідність суспільства. Якщо витрати на їжу становлять понад 60%, це може свідчити про голод в країні. Проте в Україні упродовж багатьох років ці витрати залишаються на рівні близько 50%. Раніше експерти пояснювали цю ситуацію низьким рівнем заробітної плати.

Декілька років тому існували й інші пояснення великих витрат на харчі. Наприклад, у 2017 році тодішній міністр соціальної політики Андрій Рева казав BBC, що це пов'язано з історією, культурою та пріоритетами. Згідно з його висловлюванням, голодомори та війни, які вплинули на українців, призвели до того, що вони стали звикати запасатися харчами на майбутнє.

Нагадаємо, в Україні упродовж 2023 року активно знижувалися ціни на гречану крупу через достатній обсяг пропозиції на ринку. Оскільки така тенденція шкодить рентабельності вирощування цієї культури, аграрії планують штучно створити дефіцит.