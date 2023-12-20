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На какие категории товаров украинцы тратят 77% своих доходов — данные терминалов ПриватБанка

20 декабря 2023 09:55
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
На какие категории товаров украинцы тратят 77% своих доходов — данные терминалов ПриватБанка
Женщина возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Более 77% всех расходов украинцев направлены на такие категории, как "продукты питания", "одежда и обувь", а также "кафе, гостиницы и рестораны".

Об этом сообщает Економічна правда.

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Остальные расходы распределяются между "косметика, парфюмерия бытовая химия", "лекарство", "электроника" и "топливо".

Общая структура соотношения затрат представляется следующим образом:

  • Продукты питания — 44,6%,
  • Одежда, обувь — 25,2%,
  • Кафе, отели, рестораны — 7,7%,
  • Косметика, парфюмерия бытовая химия — 6,8%,
  • Лекарство — 5,8%,
  • Электроника — 5%,
  • Топливо — 4,7%.

Почему расходы на продовольствие среди украинцев настолько высоки

По мировым стандартам, когда более половины доходов потребляется на продовольствие, это свидетельствует об экономической бедности общества. Если расходы на еду составляют более 60%, это может свидетельствовать о голоде в стране. Однако в Украине на протяжении многих лет эти расходы остаются на уровне около 50%. Ранее эксперты объясняли эту ситуацию низким уровнем заработной платы.

Несколько лет назад существовали и другие объяснения больших затрат на продовольствие. Например, в 2017 году тогдашний министр социальной политики Андрей Рева говорил BBC, что это связано с историей, культурой и приоритетами. Согласно его высказываниям, голодоморы и войны, повлиявшие на украинцев, привели к тому, что они стали привыкать запасаться продовольствием на будущее.

Напомним, в Украине в течение 2023 года активно снижались цены на гречневую крупу из-за достаточного объема предложения на рынке. Поскольку такая тенденция вредит рентабельности этой культуры, аграрии планируют искусственно создать дефицит.

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