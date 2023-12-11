Продукти та послуги знову змінились у вартості — оновлені дані Держстату

Касовий чек. Фото: Unpluh

На українському споживчому ринку в листопаді 2023 року зросли ціни на харчові продукти та безалкогольні напої. Показник підвищився на 0,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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Як змінились ціни на продукти та послуги

Як зазначають у Держстаті, інфляція на споживчому ринку минулого місяця проти жовтня 2023 року становила 0,5%, а з початку поточного року — 4,4%. Рівень базової інфляції в листопаді порівняно із жовтнем становив 0,3%, з початку 2023-го — 4,9%.

Серед продуктів харчування найбільше додали у вартості овочі — стали коштувати на 13,2% більше. Також змінилась вартість у бік подорожчання молока та молочних продуктів, масла, сала, яловичини, яєць, хліба на 1,0-2,6%.

Проте деякі продукти знизились у ціні. Так, вартість цукру, продуктів переробки зернових, свинини, фруктів, соняшникової олії, м'яса птиці, рису, макаронних виробів знизилась на 0,6-4,3%.

Підскочили ціни на 0,3% на алкогольні напої та тютюнові вироби. Головно це пов'язано зі зростанням вартості тютюнових виробів на 0,8%.

За інформацією Держстату, на 3,0% подешевшали одяг і взуття, зокрема одяг став коштувати менше на 3,4%, а взуття — на 2,7%.

Також минулого місяця на 0,9% підвищились ціни на транспорт. В основному це сталось через подорожчання палива та мастил і проїзду в автодорожньому транспорті на 1,8%.

Джерело: Держстат

Що ще варто знати

Нагадаємо, на полицях українських магазинів перед Різдвяно-новорічними святами дорожчає м'ясо. Зокрема, ціни у грудні зросли одразу на кілька гривень на свинину та курятину.

Також ми писали, що в Україні 2024 року значно подорожчає життя. Підскочать ціни на продукти та пальне, а тарифи на комунальні послуги може і не підвищать, однак українцям все одно доведеться платити більше, ніж торік.