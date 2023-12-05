На які послуги надається житлова субсидія

Розрахунок плати за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Міністерство соціальної політики нагадало, на які послуги громадянам України надається житлова субсидія.

Про це йдеться в повідомленні на вебсайті Мінсоцполітики.

Читайте також:

У міністерстві нагадують, що Законом України "Про житлово-комунальні послуги" визначено перелік житлово-комунальних послуг, а саме:

житлова послуга — послуга з управління багатоквартирним будинком;

комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

На які послуги надається субсидія

Наразі у вигляді житлових субсидій держава відшкодовує витрати на оплату:

житлово-комунальних послуг;

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами;

витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються один раз на рік і призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто не має права на субсидію. Так, субсидія не призначається, зокрема, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.

Також субсидія не призначається, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн.

Писали Новини.LIVE про те, що треба знати під час розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 років.

