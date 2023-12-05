На какие услуги предоставляется жилищная субсидия

Расчёт платы за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Министерство социальной политики напомнило, на какие услуги гражданам Украины предоставляется жилищная субсидия.

Об этом говорится в сообщении на вебсайте Минсоцполитики.

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В министерстве напоминают, что Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" определен перечень жилищно-коммунальных услуг, а именно:

жилищная услуга — услуга по управлению многоквартирным домом;

коммунальные услуги — услуги по снабжению и распределению природного газа, снабжению и распределению электрической энергии, снабжению тепловой энергией, снабжению горячей водой, централизованным водоснабжением, централизованным водоотводом, обращением с бытовыми отходами.

На какие услуги предоставляется субсидия

В настоящее время в виде жилищных субсидий государство возмещает расходы на оплату:

жилищно-коммунальных услуг;

абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам;

расходов на управление многоквартирным домом, где создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;

для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются один раз в год и назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто не имеет права на субсидию. Так, субсидия не назначается, в частности, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.

Также субсидия не назначается, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, превысившую 50 тыс. грн.

Писали Новини.LIVE о том, что нужно знать при расчете субсидии на отопительный сезон 2023-2024.