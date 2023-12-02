Хто не має права на субсидію

Розрахунок субсидії. Фото: Новини.LIVE

Міністерство соціальної політики нагадує, хто з українців не має права на отримання житлових субсидій.

Про це йдеться на вебсайті Мінсоцполітики.

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Хто не має право на субсидії

Субсидія не призначається якщо:

1) загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків;

2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн, а саме:

- купівлю земельної ділянки, житлової нерухомості, іншого нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку; оплату будь-яких робіт або послуг, крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла;

- внески до статутного капіталу товариства, підприємства, організації;

- благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

- надання фінансової допомоги, позики;

- купівлю безготівкової або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів.

Водночас житлові субсидії призначаються, у разі купівлі житла протягом шести місяців після продажу іншої житлової нерухомості, що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, і доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства;

3) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше ніж одне житлове приміщення;

4) на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія має на депозитному банківському рахунку наявні кошти в сумі, що перевищують 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

5) у власності є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років, або більше ніж 1 транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років.

6) у складі домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку і у них відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати; вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

7) громадянин не повернув надміру перераховану суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення;

8) у разі отримання від підприємств — надавачів послуг інформації про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує сорок неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії. Житлова субсидія у такому випадку може призначатися за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку;

9) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.

Нагадаємо, у грудні поточного року українці можуть отримати житлові субсидії, розмір яких буде більший через опалювальний сезон. Також уряд суттєво збільшив обсяг грошової допомоги на купівлю дров та вугілля.

Українська держава готова субсидувати громадян, які самостійно не можуть оплачувати житлово-комунальні послуги під час опалювального сезону через низькі доходи.

Однак допомога передбачена тільки сумлінним платникам на спожиті послуги.

Новини.LIVE писали про те, що треба знати під час розрахунку субсидії.