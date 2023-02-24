Держпродспоживслужба попередила про смертельно небезпечний рис, що завезли з Італії

Він містить смертельний канцероген — кадмій

У Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомили про те, що в Україну потрапила партія небезпечного рису з Італії. Він містить смертельний канцероген — кадмій.

Про це йдеться в заяві ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

Що відомо про партію рису

У відомстві зазначили, що отримали повідомлення від Системи швидкого сповіщення про харчові продукти та корми (RASFF) щодо виявлення перевищення допустимого рівня кадмію у рисі для ризотто, що експортувався з Італії.

Виробник вказаний Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер — WB Polska Sp. z o.o., Poland) до України, а одержувач — ТзОВ "БЮРО ВИН", Київ.

"Шановні споживачі! У разі виявлення в обігу цієї продукції, повідомляйте Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області або звертайтесь до територіальних управлінь", — наголосили там.

Небезпека кадмію

Результати перевірок науковців щодо кадмію свідчать про те, що кадмій здатен накопичуватися у печінці та нирках, трубчастих кістках, підшлунковій залозі, селезінці. Період його напіввиведення з організму становить 10-30 років. Кадмій має токсичну дію на нирки, кісткову і дихальну системи. Його відносять до числа канцерогенів, дуже небезпечних для здоров'я людини.

Раніше повідомлялося, що в Україну завезли партію отруйних горіхів, що викликають рак, та зараженого лістерією сиру, що викликає менінгіт.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.