Госпродслужба предупредила о смертельно опасных чертах, завезенных из Италии

На полки украинских магазинов попал смертельно опасный рис: что советуют специалисты
В Государственной службе Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщили о том, что в Украину попала партия опасного риса из Италии. Он содержит смертельный канцероген — кадмий.
Об этом говорится в заявлении ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.
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Что известно о партии риса
В ведомстве отметили, что получили уведомления от Системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) об обнаружении превышения допустимого уровня кадмия в рисе для экспортируемого из Италии ризотто.
Производитель указан Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер — WB Polska Sp. z oo, Poland) в Украину, а получатель — ООО "БЮРО ВИН", Киев.
"Уважаемые потребители! В случае обнаружения в обращении этой продукции, сообщайте Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области или обращайтесь в территориальные управления", — подчеркнули там.
Опасность кадмия
Результаты проверок ученых по кадмию свидетельствуют о том, что он способен накапливаться в печени и почках, трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке. Период полувыведения из организма составляет 10-30 лет. Кадмий оказывает токсическое действие на почки, костную и дыхательную системы. Его относятся к числу канцерогенов, очень опасных для здоровья человека.
Ранее сообщалось, что в Украину завезли партию ядовитых орехов, вызывающих рак, и зараженного листерией сыра, вызывающего менингит.
Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.