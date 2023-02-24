Госпродслужба предупредила о смертельно опасных чертах, завезенных из Италии

Он содержит смертельный канцероген — кадмий.

В Государственной службе Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщили о том, что в Украину попала партия опасного риса из Италии. Он содержит смертельный канцероген — кадмий.

Об этом говорится в заявлении ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

Что известно о партии риса

В ведомстве отметили, что получили уведомления от Системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) об обнаружении превышения допустимого уровня кадмия в рисе для экспортируемого из Италии ризотто.

Производитель указан Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер — WB Polska Sp. z oo, Poland) в Украину, а получатель — ООО "БЮРО ВИН", Киев.

"Уважаемые потребители! В случае обнаружения в обращении этой продукции, сообщайте Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области или обращайтесь в территориальные управления", — подчеркнули там.

Опасность кадмия

Результаты проверок ученых по кадмию свидетельствуют о том, что он способен накапливаться в печени и почках, трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке. Период полувыведения из организма составляет 10-30 лет. Кадмий оказывает токсическое действие на почки, костную и дыхательную системы. Его относятся к числу канцерогенов, очень опасных для здоровья человека.

Ранее сообщалось, что в Украину завезли партию ядовитых орехов, вызывающих рак, и зараженного листерией сыра, вызывающего менингит.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.