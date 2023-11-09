Тарифи на електроенергію оновили — які тепер ціни

Працівники сфери енергетики. Фото: NPC Ukrenergo

На українському ринку електроенергії чергові зміни. Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оновила граничні ціни.

Таке рішення регулятор ухвалив на своєму черговому засіданні,

повідомив експерт у сфері енергетики Олег Попенко.

Читайте також:

Нові прайс-кепи на ринку

Згідно з рішенням Нацкомісії, нові ціни запрацюють з 30 листопада 2023 року. Йдеться про максимальні ціни на "ринку на добу на вперед" та "внутрішньодобовому ринку". Тепер вони будуть такі:

00:00-07:00 та 23:00-24:00 — 3 тис. грн/МВт-год;

07:00-08:00, 11:00-17:00 — 5,6 тис. грн/МВт-год;

08:00-11:00 — 6,9 тис. грн/МВт-год;

17:00-23:00 — 7,5 тис. грн/МВт-год.

Водночас, мінімальну ціну встановили на такому рівні — 10 грн за МВт-год.

Прайс-кепи на балансуючому ринку залишаються без змін. Максимальний — від ціни РДН, встановленої оператором ринку для кожного розрахункового періоду доби постачання, мінімальний — на рівні 0,01 грн за МВт-год.

Вимога лібералізації ринку

Варто зазначити, що енергокомпанії та Європейське енергоспівтовариство виступають за те, щоб на ринку не було прайс-кепів. Це посилило б фінансову ліквідність ринку електроенергії, сприяло подальшій інтеграції до європейського енергоринку. Стримує те, що різке підвищення платіжок може стати шокуючим фактором для бізнесу.

Регулятор встановив попередні прайс-кепи 28 червня. Зокрема, в нічний період (23:00-7:00), верхню межу ціни підняли на 50% – з 2 тис. до 3 тис. грн за МВт-год.

У денний період (7:00-19:00) на 25% — із 4 тис. до 5 тис. грн за МВт-год.

У вечірній пік споживання електрики (19:00-23:00) гранична ціна росла на 80% — до 7,2 тис. грн за МВт·год. Мінімальна ціна становила 10 грн/МВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українців попереджають про можливу енергетичну кризу найближчої зими. Країні буде складно пройти холодний сезон з нинішнім рівнем зношеності інфраструктури.

Також ми писали, що українці можуть ознайомитися з графіками відключень електричної енергії для деяких областей, однак їх не застосовують через відсутність потреби. Відповідно до них, найбільше може не бути світла у Києві до семи годин.