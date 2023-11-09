Тарифы на электроэнергию обновили — какие теперь цены

Сотрудники сферы энергетики. Фото: NPC Ukrenergo

На украинском рынке электроэнергии очередные изменения. Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обновила предельные цены.

Такое решение регулятор принял на своем очередном заседании,

сообщил эксперт в сфере энергетики Олег Попенко.

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Новые прайс-кепы на рынке

Согласно решению Нацкомиссии, новые цены заработают с 30 ноября 2023 года. Речь идет о максимальных ценах на "рынке в сутки на вперед" и "внутрисуточном рынке". Теперь они будут следующие:

00:00-07:00 и 23:00-24:00 — 3 тыс. грн/МВт-час;

07:00-08:00, 11:00-17:00 — 5,6 тыс. грн/МВт-час;

08:00-11:00 — 6,9 тыс. грн/МВт-час;

17:00-23:00 — 7,5 тыс. грн/МВт-час.

В то же время минимальная цена была установлена на таком уровне — 10 грн за МВт-час.

Прайс-кепы на балансирующем рынке остаются без изменений. Максимальный — от цены РДН, установленной оператором рынка для каждого расчетного периода суток поставки, минимальный — на уровне 0,01 грн за МВт-час.

Требование либерализации рынка

Следует отметить, что энергокомпании и Европейское энергосообщество выступают за то, чтобы на рынке не было прайс-кепов. Это усилило бы финансовую ликвидность рынка электроэнергии, способствовало дальнейшей интеграции в европейский энергорынок. Сдерживает то, что резкое увеличение платежей может стать шокирующим фактором для бизнеса.

Регулятор установил предварительные прайс-кепы 28 июня. В частности, в ночной период (23:00-7:00) верхний предел цены подняли на 50% — с 2 тыс. до 3 тыс. грн за МВт-час.

В дневной период (7:00-19:00) на 25% — с 4 тыс. до 5 тыс. грн за МВт-час.

В вечерний пик потребления электричества (19:00-23:00) предельная цена росла на 80% — до 7,2 тыс. грн за МВт·час. Минимальная цена составляла 10 грн/мВт-час.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцев предупреждают о возможном энергетическом кризисе в ближайшую зиму. Стране будет сложно пройти холодный сезон с нынешним уровнем износа инфраструктуры.

Также мы писали, что украинцы могут ознакомиться с графиками отключений электрической энергии для некоторых областей, однако их не применяют из-за отсутствия потребности. Согласно им, больше всего может не быть света в Киеве до семи часов.