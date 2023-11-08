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Тариф на передачу електроенергії може серйозно зрости — чим це загрожує

8 листопада 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи в Україні — подорожчання електроенергії серйозно вдарить по економіці
Працівники сфери енергетики. Фото: NPC Ukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

НЕК "Укренерго" має намір суттєво підвищити тарифи на передачу електроенергії та диспетчеризацію. Федерація роботодавців, яка представляє інтереси підприємств, що генерують 70% ВВП, попередила про катастрофічні наслідки реалізації таких планів для української економіки.

Про це йдеться у зверненні Федерації до Укренерго, НКРЕКП, Мінекономіки та Міненерго, пише Censor.net.

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Загрози від підвищення тарифів

Підвищити тарифи планують у 1,7 раза на передачу електроенергії та удвічі — на диспетчеризацію.

За підрахунками Федерації, витрати вітчизняних підприємств тільки за статтею "диспетчеризація електроенергії" можуть зрости на понад 18,2 млрд гривень.

У Федерації вважають підвищення цін необґрунтованим. Там наголошують, що додатковий фінансовий тягар, який ляже на плечі українського бізнесу у важкий період війни загрожує катастрофічними наслідками для української економіки. Країна і без того страждає через знищення інфраструктури, логістичних вузлів, обладнання та низки виробничих комплексів підприємств.

"На тлі війни та гострого дефіциту енергоресурсів будь-які додаткові фактори, що призводять до подальшого зростання вартості електроенергії, матимуть негативний вплив на конкурентоспроможність продукції української промисловості як в Україні, так і за кордоном", — йдеться у зверненні.

Там вважають, що підвищення тарифів недоречне, адже в таких складних умовах стабільність роботи вітчизняної промисловості надважлива.

тарифи
Джерело: Censor

Тарифи на диспетчеризацію та передачу електроенергії підвищували востаннє рік тому. Тоді регулятор затвердив підвищення у три етапи упродовж першого півріччя 2023-го. У результаті тарифи змінились так:

  • на передачу електрики — на 40% більше;
  • за диспетчеризацію — на 54%.

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Також ми писали, що в опалювальному сезоні 2023-2024 років зміна тарифів на газ і теплопостачання для побутових споживачів не передбачається.

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