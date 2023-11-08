Тарифи в Україні — подорожчання електроенергії серйозно вдарить по економіці

Працівники сфери енергетики. Фото: NPC Ukrenergo

НЕК "Укренерго" має намір суттєво підвищити тарифи на передачу електроенергії та диспетчеризацію. Федерація роботодавців, яка представляє інтереси підприємств, що генерують 70% ВВП, попередила про катастрофічні наслідки реалізації таких планів для української економіки.

Про це йдеться у зверненні Федерації до Укренерго, НКРЕКП, Мінекономіки та Міненерго, пише Censor.net.

Читайте також:

Загрози від підвищення тарифів

Підвищити тарифи планують у 1,7 раза на передачу електроенергії та удвічі — на диспетчеризацію.

За підрахунками Федерації, витрати вітчизняних підприємств тільки за статтею "диспетчеризація електроенергії" можуть зрости на понад 18,2 млрд гривень.

У Федерації вважають підвищення цін необґрунтованим. Там наголошують, що додатковий фінансовий тягар, який ляже на плечі українського бізнесу у важкий період війни загрожує катастрофічними наслідками для української економіки. Країна і без того страждає через знищення інфраструктури, логістичних вузлів, обладнання та низки виробничих комплексів підприємств.

"На тлі війни та гострого дефіциту енергоресурсів будь-які додаткові фактори, що призводять до подальшого зростання вартості електроенергії, матимуть негативний вплив на конкурентоспроможність продукції української промисловості як в Україні, так і за кордоном", — йдеться у зверненні.

Там вважають, що підвищення тарифів недоречне, адже в таких складних умовах стабільність роботи вітчизняної промисловості надважлива.

Джерело: Censor

Тарифи на диспетчеризацію та передачу електроенергії підвищували востаннє рік тому. Тоді регулятор затвердив підвищення у три етапи упродовж першого півріччя 2023-го. У результаті тарифи змінились так:

на передачу електрики — на 40% більше;

за диспетчеризацію — на 54%.

Більше про тарифи

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили клієнтам, що робити у разі надання неправильних даних про споживання природного газу. Помилку можна виправити кількома способами.

Також ми писали, що в опалювальному сезоні 2023-2024 років зміна тарифів на газ і теплопостачання для побутових споживачів не передбачається.