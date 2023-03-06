Ринок електромобілів — українці масово купують авто з електродвигунами

В останній зимовий місяць продажі нових авто збільшились утричі

В Україні у лютому поточного року зріс попит на електромобілі. В останній зимовий місяць продажі нових авто на акумуляторних батареях живлення (BEV) збільшились утричі.

Такі дані наводять в Асоціації українських автомобілевиробників "УкрАвтопром".

Ситуація на ринку

За даними фахівців "УкрАвтопрому", у лютому 2023 року українці придбали 413 нових електроавтомобілів. Показник утричі перевищує минулорічний у цьому ж місяці. Порівняно зі значеннями у січні цього року продажі електрокарів збільшилися на 40%.

Найпопулярніші автівки

Найпопулярнішим брендом на українському ринку став Volkswagen ID.4: у лютому було зареєстровано 134 нових машин цієї моделі.

Другий у рейтингу популярності — Dongfeng Honda M-NV — 86 шт.

На третьому рядку списку лідерів лютого — Volkswagen ID.6 — 33 реєстрації на місяць.

27 авто компактного Honda E продали у лютому, що зробило цю модель четвертою за популярністю серед покупців.

П'ятірку лідерів замикає Mercedes-Benz EQC із результатом 16 одиниць.

Варто зауважити, що з початку року українські покупці придбали 708 нових електромобілів, що на 164% більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про законопроєкт, який дозволяє банкам списувати борги за кредитами на автомобілі та житлову нерухомість, пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, або ж заморожувати такі кредити.

Раніше ЗМІ писали, що американська автомобільна компанія Tesla Inc. заробляє значно більше на проданих машинах порівняно зі своїми світовими конкурентами. Ця висока прибутковість стала зброєю для виконавчого директора Ілона Маска у війні цін на електромобілі.