Рынок электромобилей — украинцы массово покупают авто с электродвигателями

В последний зимний месяц продажи новых авто увеличились втрое

В Украине в феврале текущего года вырос спрос на электромобили. В последний зимний месяц продажи новых автомобилей на аккумуляторных батареях питания (BEV) увеличились в три раза.

Такие данные приводят в Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "УкрАвтопром".

Ситуация на рынке

По данным специалистов "УкрАвтопрома", в феврале 2023 года украинцы приобрели 413 новых электроавтомобилей. Показатель в три раза превышает прошлогодний в этом же месяце.

По сравнению со значениями в январе этого года продажи электрокаров увеличились на 40%.

Самые популярные авто

Самым популярным брендом на украинском рынке стал Volkswagen ID.4: в феврале было зарегистрировано 134 новых машин этой модели.

Второй в рейтинге популярности — Dongfeng Honda M-NV — 86 шт.

На третьей строчке списка лидеров февраля — Volkswagen ID.6 — 33 регистрации в месяц.

27 автомобилей компактного Honda E продали в феврале, что сделало эту модель четвертой по популярности среди покупателей.

Пятерку лидеров замыкает Mercedes-Benz EQC с результатом 16 единиц.

Следует отметить, что с начала года украинские покупатели приобрели 708 новых электромобилей, что на 164% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Напомним, ранее мы писали о законопроекте, который позволяет банкам списывать долги по кредитам на автомобили и жилую недвижимость, поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, или же замораживать такие кредиты.

Ранее СМИ писали, что американская автомобильная компания Tesla Inc. зарабатывает гораздо больше на проданных машинах по сравнению со своими мировыми конкурентами. Эта высокая прибыльность стала оружием для исполнительного директора Илона Маска в войне цен на электромобили.