На тлі промислового виробництва економіка Китаю слабко відновлюється після COVID-19

Промислове виробництво у Китаї. Фото: Reuters

У Китаї квітневі показники промислового виробництва та роздрібного продажу не відповідали прогнозам. Це підкреслює уповільнення економічного зростання, що продовжується, на початку другого кварталу і посилює тиск на владу країни з метою зміцнення нестабільного відновлення після пандемії COVID-19.

Про це пише Reuters.

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Отримані дані вказують на зменшення інвестицій у сектор нерухомості, що лише підігріває побоювання щодо майбутнього другої за величиною економіки планети, оскільки її внутрішні та експортні канали зростання продовжують слабшати.

За даними, опублікованими Національним бюро статистики, промислове виробництво у квітні збільшилося на 5,6% порівняно з тим же періодом минулого року, прискорившись із 3,9% у березні. Попри те, що це був найвищий темп зростання з вересня 2022 року, він значно нижчий від очікуваного зростання на 10,9%.

Роздрібні продажі злетіли на 18,4%, значно збільшившись у порівнянні з березневим зростанням на 10,6%, досягнувши найвищого рівня з березня 2021 року. Проте аналітики прогнозували збільшення роздрібного продажу на 21,0%.

"Сьогоднішні слабкіші, ніж очікувалося, дані показують, наскільки складно підтримувати двигун зростання в робочому стані після його перезапуску", — сказав Брюс Панг, головний економіст Jones Lang Lasalle.

Нагадаємо, що Китай рекордно збільшив експорт у Російську Федерацію, досягнувши історичного максимуму у квітні поточного року. Обсяг імпорту з Піднебесної до Росії зріс на 153% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 9,6 млрд доларів.