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На фоне промышленного производства, экономика Китая слабо восстанавливается после COVID-19

16 мая 2023 08:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На фоне промышленного производства, экономика Китая слабо восстанавливается после COVID-19
Промышленное производство в Китае. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Китае апрельские показатели промышленного производства и розничных продаж не соответствовали прогнозам. Это подчеркивает продолжающееся замедление экономического роста в начале второго квартала и усиливает давление на власти страны с целью укрепления нестабильного восстановления после пандемии COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

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Полученные данные указывают на уменьшение инвестиций в сектор недвижимости, что лишь подогревает опасения относительно будущего второй по величине экономики планеты, поскольку ее внутренние и экспортные каналы роста продолжают слабеть.

По данным, опубликованным Национальным бюро статистики, промышленное производство в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, ускорившись с 3,9% в марте. Несмотря на то, что это был самый высокий темп роста с сентября 2022 года, он значительно ниже ожидаемого роста на 10,9%.

Розничные продажи взлетели на 18,4%, значительно увеличившись по сравнению с мартовским ростом на 10,6%, достигнув самого высокого уровня с марта 2021 года. Тем не менее аналитики прогнозировали увеличение розничных продаж на 21,0%.

"Сегодняшние более слабые, чем ожидалось, данные показывают, насколько сложно поддерживать двигатель роста в рабочем состоянии после его перезапуска", — сказал Брюс Панг, главный экономист Jones Lang Lasalle.

Напомним, что Китай рекордно увеличил экспорт в Российскую Федерацию, достигнув исторического максимума в апреле текущего года. Объем импорта из Поднебесной в Россию возрос на целых 153% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 9,6 млрд долларов.

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