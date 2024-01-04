На Укрпошті можна отримати додаткові LED-лампи

Відділення Укрпошти в Одесі. Фото: Новини.LIVE

З 4 січня поштовий оператор Укрпошта починає додатковий обмін ламп розжарювання на світлодіодні. Відтепер отримати ще 5 LED-ламп можна не лише у сільських, а й у міських відділеннях.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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В компанії зазначили, що додаткові енергоощадні лампи можуть отримати пенсіонери.

"Програма підтримки нашої енергосистеми триває. У грудні сільські відділення Укрпошти почали обмінювати +5 енергоощадних ламп для пенсіонерів, які раніше вже могли освітити домівки новими лампами. Відсьогодні стартує нова хвиля — додатковий обмін у міських відділеннях", — йдеться в повідомленні

Як отримати ще 5 LED-ламп

Для отримання додаткових LED-ламп пенсіонерам потрібно завітати у відділення Укрпошти з позначкою "Тут відбувається додатковий обмін LED ламп для пенсіонерів". З собою потрібно взяти паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та телефон з активним номером.

"Головна зміна: старі лампи можна принести у відділення протягом місяця з моменту отримання п'яти нових", — наголошують в компанії.

Пенсіонери, які хочуть обміняти лампи вперше, можуть це зробити за такими ж правилами.

В Укрпошті додали, що від старту Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили вже понад 26 млн ламп. Зараз доступно ще 14 млн світлодіодів.

Нагадаємо, в Україні уряд затвердив нові правила щодо соціальних пільг для деяких категорій громадян. Зокрема, йдеться про пенсіонерів, військовослужбовців у зоні бойових дій та робітників на об'єктах критично важливої інфраструктури.