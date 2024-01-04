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На Укрпочте начали выдавать дополнительные LED-лампы — кто может получить

4 января 2024 11:55
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
На Укрпочте можно получить дополнительные LED-лампы
Отделение Укрпочты в Одессе. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

С 4 января почтовый оператор Укрпошта начинает дополнительный обмен ламп накаливания на светодиодные. Теперь получить еще 5 LED-ламп можно не только в сельских, но и в городских отделениях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпошти.

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В компании отметили, что дополнительные энергосберегающие лампы могут получить пенсионеры.

"Программа поддержки нашей энергосистемы продолжается. В декабре сельские отделения Укрпочты начали обменивать +5 энергосберегающих ламп для пенсионеров, которые раньше уже могли осветить дома новыми лампами. С сегодняшнего дня стартует новая волна — дополнительный обмен в городских отделениях", — говорится в сообщении.

Как получить еще 5 LED-ламп

Для получения дополнительных LED-ламп пенсионерам нужно посетить отделение Укрпошти с отметкой "Здесь происходит дополнительный обмен LED ламп для пенсионеров". С собой нужно взять паспорт, РНОКПП, пенсионное удостоверение и телефон с активным номером.

"Главное изменение: старые лампы можно принести в отделение в течение месяца с момента получения пяти новых", — отмечают в компании.

Пенсионеры, желающие обменять лампы впервые, могут это сделать по таким же правилам.

В Укрпочте добавили, что со старта Всеукраинской программы обмена ламп накаливания украинцы заменили уже более 26 млн ламп. Сейчас доступно еще 14 млн светодиодов.

Напомним, в Украине правительство утвердило новые правила по социальным льготам для некоторых категорий граждан. В частности, речь идет о пенсионерах, военнослужащих в зоне боевых действий и рабочих на объектах критически важной инфраструктуры.

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