Українцям розпочали видавати безкоштовні лампочки — як отримати
В Україні від 5 грудня стартувала програма обміну старих ламп на нові LED-лампи. Пенсіонери можуть отримати 5 енергоощадних ламп у всіх сільських відділеннях.
Про це інформує пресслужба "Укрпошти".
Там повідомили, що пенсіонери можуть обміняти їх безкоштовно. Водночас цього разу людям не потрібно мати з собою одразу ламопочки для обміну.
Їх можна принести протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.
Які документи потрібні, щоб отримати лампи:
- паспорт;
- РНОКПП;
- пенсійне посвідчення;
- актуальний номер телефону.
Нагадаємо, деяким українським бійцям без статусу учасника бойових дій нарахують, окрім допомоги на винайм житла, виплати на оплату комунальних послуг. Збільшену допомогу нададуть в одній з областей у 2024 році.
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