Українцям розпочали видавати безкоштовні лампочки — як отримати

Пенсіонери обмінюють лампи. Фото: Ірина Остапчук для Суспільне

В Україні від 5 грудня стартувала програма обміну старих ламп на нові LED-лампи. Пенсіонери можуть отримати 5 енергоощадних ламп у всіх сільських відділеннях.

Про це інформує пресслужба "Укрпошти".

Читайте також:

Там повідомили, що пенсіонери можуть обміняти їх безкоштовно. Водночас цього разу людям не потрібно мати з собою одразу ламопочки для обміну.

Їх можна принести протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

Які документи потрібні, щоб отримати лампи:

паспорт;

РНОКПП;

пенсійне посвідчення;

актуальний номер телефону.

Нагадаємо, деяким українським бійцям без статусу учасника бойових дій нарахують, окрім допомоги на винайм житла, виплати на оплату комунальних послуг. Збільшену допомогу нададуть в одній з областей у 2024 році.