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Українцям розпочали видавати безкоштовні лампочки — як отримати

6 грудня 2023 03:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Українцям розпочали видавати безкоштовні лампочки — як отримати
Пенсіонери обмінюють лампи. Фото: Ірина Остапчук для Суспільне
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні від 5 грудня стартувала програма обміну старих ламп на нові LED-лампи. Пенсіонери можуть отримати 5 енергоощадних ламп у всіх сільських відділеннях.

Про це інформує пресслужба "Укрпошти".

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Там повідомили, що пенсіонери можуть обміняти їх безкоштовно. Водночас цього разу людям не потрібно мати з собою одразу ламопочки для обміну.

Їх можна принести протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

Які документи потрібні, щоб отримати лампи:

  • паспорт;
  • РНОКПП;
  • пенсійне посвідчення;
  • актуальний номер телефону.

Нагадаємо, деяким українським бійцям без статусу учасника бойових дій нарахують, окрім допомоги на винайм житла, виплати на оплату комунальних послуг. Збільшену допомогу нададуть в одній з областей у 2024 році.

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