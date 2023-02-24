На відновлення України після війни знадобиться 700 млрд доларів

На відбудову може піти 5–15 років

На післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це може піти 5–15 років.

Такі підрахунки озвучили у громадській організації Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.

Відбудова України

Як зауважили в Transparency, зараз можуть наводити тільки приблизні оцінки, скільки потрібно для того, щоб відбудувати все зруйноване, адже війна триває.

"Але якщо ми говоримо про те, що Україна після відновлення має відповідати вимогам та стандартам ЄС, можливо, це значно більші кошти", — наголосили в організації.

Вартість відновлення загалом вища за суму збитків, тому що враховує ще такі фактори, як недоотримані доходи, втрачені активи та відновлення за принципом "краще, ніж було до того".

Зокрема, український уряд та Світовий банк оцінюють потреби країни у відновленні на рівні 349 млрд доларів.

"З огляду на масштаби руйнувань, які завдала і далі завдає нам Росія, відновлення може тривати від 5 до 10 років і навіть довше", — зауважують в ТІ.

Сам процес відновлення потребує великих фінансових та людських ресурсів. Все залежить від того, на що ми претендуємо і від довіри до України у світі, додали у Transparency International.

Що ще треба знати

Нагадаємо, сукупна сума прямих задокументованих збитків, завданих українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення росії, сягнула 137,8 млрд доларів. Такі оцінки за підсумком минулого воєнного року.

Також ми писали, що повномасштабне російське вторгнення продовжує завдавати шкоди українському довкіллю. Фахівці оцінюють отримані збитки у 46 млрд доларів.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про націоналізацію російських активів. Документ також передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.