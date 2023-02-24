На восстановление Украины после войны понадобится 700 млрд долларов

На восстановление может уйти 5-15 лет

На послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это может уйти 5-15 лет.

Такие подсчеты были озвучены в общественной организации Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.

Восстановление Украины

Как отметили в Transparency, сейчас могут приводить только приблизительные оценки, сколько нужно для того, чтобы восстановить все разрушенное, ведь война продолжается.

"Но если мы говорим о том, что Украина после восстановления должна отвечать требованиям и стандартам ЕС, возможно, это значительно большие средства", — отметили в организации.

Стоимость восстановления в общем выше суммы убытков, потому что учитывает еще такие факторы, как недополученные доходы, потерянные активы и восстановление по принципу "лучше, чем было до того".

В частности, украинское правительство и Всемирный банк оценивают потребности страны в восстановлении на уровне 349 млрд долларов.

"Учитывая масштабы разрушений, которые нанесла и дальше наносит нам россия, восстановление может продолжаться от 5 до 10 лет и даже дольше", — отмечают в ТІ.

Сам процесс восстановления нуждается в больших финансовых и человеческих ресурсах. Все зависит от того, на что мы претендуем и от доверия к Украине в мире, добавили в Transparency International.

Что еще нужно знать

Напомним, совокупная сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения россии, достигла 137,8 млрд долларов. Таковы оценки по итогам прошедшего военного года.

Также мы писали, что полномасштабное российское вторжение продолжает наносить вред украинской окружающей среде. Специалисты оценивают полученный ущерб в 46 млрд долларов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о национализации российских активов. Документ также предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии.