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На зарплати та пенсії — Світовий банк виділив Україні 1,34 млрд доларів

15 грудня 2023 10:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Світовий банк надасть українцям 1,34 млрд доларів — відомо, куди підуть гроші
Гроші у гаманці. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Україна отримає від Світового банку 1,34 млрд доларів. Кошти підуть на нагальні видатки державного бюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба уряду.

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Детальніше про гроші від Світового банку

"Світовий банк виділяє Україні додаткові $1,34 млрд", — повідомив прем'єр.

За словами очільника уряду, ці кошти будуть направлені на ключові бюджетні виплати для українців. Йдеться про покриття видатків на фінансування:

  • пенсійних виплат;
  • заробітних плат бюджетників;
  • підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • інші пріоритетні видатки держбюджету.

Як зазначається, основною частиною відповідного пакету фінансування у 1,086 млрд доларів є гроші уряду Японії. Решта — гранти від Сполучених Штатів, Швейцарії, а також Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

"Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії", — додав Денис Шмигаль.

Можливі проблеми із виплатами із січня

Варто зауважити, що раніше глава бюджетного комітету ВРУ Роксолана Підласа в інтерв'ю Forbes повідомила, що у січні 2024-го можуть початися проблеми із фінансуванням бюджетних виплат. Затримка пенсій і соціальної допомоги може статися у разі припинення надання допомоги США.

У держбюджеті на наступний рік, нещодавно ухваленому парламентом та підписаному президентом, закладено значний обсяг дефіциту — 1,57 трлн гривень. Однак українська влада розраховувала покривати його саме за рахунок міжнародного фінансування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, аналітики Dragon Capital оцінили загрози у разі можливого скорочення міжнародної допомоги у 2024 році. Зокрема, це призведе до неминучої девальвації гривні та підштовхне владу до "непопулярних" рішень. Проте зазначають, що все ж Київ розраховує отримати наступного року всі 40 млрд доларів. Хоч і не виключають затримку на початку року.

Також повідомлялося, що США не в змозі надавати Україні які-небудь гарантії стосовно подальшої допомоги. Таку заяву зробив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі на тлі позиції конгресу.

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