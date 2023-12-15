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На зарплаты и пенсии — Всемирный банк выделил Украине 1,34 млрд долларов

15 декабря 2023 10:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Всемирный банк предоставит украинцам 1,34 млрд долларов — известно, куда пойдут деньги
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украина получит от Всемирного банка 1,34 млрд долларов. Средства пойдут на срочные расходы государственного бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

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"Всемирный банк выделяет Украине дополнительные $1,34 млрд", — сообщил премьер.

По словам главы правительства, эти средства будут направлены на ключевые бюджетные выплаты украинцам. Речь идет о возмещении расходов на финансирование:

  • пенсионных выплат;
  • зарплат бюджетников;
  • поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • прочие приоритетные расходы госбюджета.

Как отмечается, основной частью соответствующего пакета финансирования в 1,086 млрд. долларов являются деньги правительства Японии. Остальные гранты от Соединенных Штатов, Швейцарии, а также Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

"Финансовая помощь международным партнерам дает нам возможность обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии", — добавил Денис Шмыгаль.

Возможные проблемы с выплатами с января

Следует отметить, что ранее глава бюджетного комитета ВРУ Роксолана Подласа в интервью Forbes сообщила, что в январе 2024-го могут начаться проблемы с финансированием бюджетных выплат. Задержка пенсий и социальной помощи может произойти при прекращении оказания помощи США.

В госбюджете на следующий год, недавно принятый парламентом и подписанный президентом, заложен значительный объем дефицита — 1,57 трлн гривен. Однако украинские власти рассчитывали покрывать его именно за счет международного финансирования.

Что еще стоит знать

Напомним, аналитики Dragon Capital оценили угрозы в случае возможного сокращения международной помощи в 2024 году. В частности, это приведет к неизбежной девальвации гривны и подтолкнет власть к "непопулярным" решениям. Однако отмечают, что все же Киев рассчитывает получить в следующем году все 40 млрд долларов. Хотя и не исключают задержку в начале года.

Также сообщалось, что США не в состоянии предоставлять Украине какие-либо гарантии по дальнейшей помощи. Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби на фоне позиции конгресса.

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