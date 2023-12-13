Пенсії у 2024-му — відомо, що чекає МВФ від влади України

Гаманець із грошима. Фото: УНІАН

Українська влада взяла зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нових спецпенсій, пільг, а також пенсійного віку. Це прописали у листі про наміри до керівництва фонду.

Це випливає з тексту Меморандуму із МВФ.

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Відповідно до документа, влада має намір здійснити розробку концептуальної основи для реформи пенсійної системи в Україні. Також розглядають можливість реалізації другого рівня пенсійної схеми у разі створення для цього умов.

Водночас, всі запропоновані правки до законодавства, що дозволять розширити пенсійні витрати, повинні мати середньостроковий аналіз бюджетної та боргової стійкості, а також супроводжуватися визначенням потрібних фінансових ресурсів у змінах до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зокрема, в меморандумі згадуються нові спецпенсії та пільги, а також пенсійний вік для українців. При цьому влада пообіцяла:

не запроваджувати нові спеціальні пенсії чи пільги;

не збільшувати необов'язкову допомогу;

не вводити змін, що можуть призвести до зниження встановленого чинним законодавством пенсійного віку.

Оновлений Меморандум із Міжнародним валютним фондом підписали президент Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль, голова Міністерства фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Андрій Пишний.

Як відомо, у Меморандумі містяться добровільні зобов'язання української влади реалізувати певні кроки.

Ситуація з пенсіями у 2023 році

В Україні за дев'ять місяців 2023 року зріс середній розмір пенсії на 727 грн або на 15,7% до 5,35 тис. грн. При цьому рівень інфляції становив 3%.

Пенсії, що перевищують 10 тис. грн, отримують 1,13 млн українців. Частка у 10,7% від загальної кількості пенсіонерів, тобто від 10,5 млн громадян.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) пропонує збільшити кількість фінустанов, які могли б виплачувати українцям пенсії та різноманітні види соціальної допомоги. Це дозволило б створити конкуренцію на ринку банківських послуг.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році запланована індексація пенсій, однак зміниться система нарахування нових грошових сум для громадян. Також влада обіцяє підвищити пенсії у січні, березні та липні.