Пенсії в Україні — хто може отримати доплату у 300 грн

Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush

У Пенсійному фонді розповіли про зростання деяких доплат до пенсій українців у 2024 році. Зокрема, зросли надбавки за донорство.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Розмір надбавки за донорство у 2024 році

Як зазначають у Пенсійному фонді, за законодавством, громадянам України, які мають звання Почесного донора, надається доплата до пенсій у розмірі 10% від розміру прожиткового мінімуму.

Оскільки з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум підвищився з 2589 до 2920 грн, то й зріс розмір доплати. Таким чином, минулого року розмір надбавки почесним донорам становив 258,9 грн, а цьогоріч зріс до 292 грн.

Хто може отримати надбавку

Як повідомляють у ПФУ, статус почесного донора надають людині, яка:

безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз крові;

60 разових максимально допустимих доз плазми крові.

Такий статус має підтверджуватися відповідним посвідченням. Для того, щоб призначили відповідну надбавку вперше необхідно:

звернутись у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду;

написати відповідну заяву.

"Надбавка почесним донорам призначалася до 25 січня 2021 року згідно зі ст. 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів", а після цієї дати відповідно до Закону України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" № 931-ІХ від 30 вересня 2020 р. Особи, нагороджені знаком "Почесний донор Товариства Червоного Хреста УРСР", права на встановлення цієї надбавки до пенсії не мають", — додали експерти.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Сума більша на 97,8 мільярда гривень.

Також повідомляли, що частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям треба буде відповісти на кілька запитань.