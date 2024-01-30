Пенсии в Украине — кто может получить доплату в 300 грн

Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Пенсионном фонде рассказали о росте некоторых доплат к пенсиям украинцев в 2024 году. В частности выросли надбавки за донорство.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Размер надбавки за донорство в 2024 году

Как отмечают в Пенсионном фонде, по законодательству гражданам Украины, имеющим звание Почетного донора, предоставляется доплата к пенсиям в размере 10% от размера прожиточного минимума.

Поскольку с 1 января 2024 года прожиточный минимум повысился с 2589 до 2920 грн, то вырос и размер доплаты. Таким образом, в прошлом году размер надбавки почетным донорам составил 258,9 грн, а в этом году вырос до 292 грн.

Кто может получить надбавку

Как сообщают в ПФУ, статус почетного донора присваивают человеку, который:

бесплатно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови;

60 разовых максимально допустимых доз плазмы.

Такой статус должен подтверждаться соответствующим удостоверением. Для того, чтобы назначили соответствующую надбавку впервые, необходимо:

обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

написать соответствующее заявление.

"Надбавка почетным донорам назначалась до 25 января 2021 года согласно ст. 13 Закона Украины "О донорстве крови и ее компонентов", а после этой даты в соответствии с Законом Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" № 931-ІХ от 30 сентября 2020 г. Лица, награжденные знаком "Почетный донор Общества Красного Креста УССР", права на установление этой надбавки к пенсии не имеют", — добавили эксперты.

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Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.

Также сообщалось, что часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не потерять свои пенсионные выплаты. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.