Пенсії в Україні — деяким громадянам доплатять 500 гривень

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні реалізують проєкт доплат для пенсіонерів, які проживають на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії. Його втілює Всесвітня продовольча програма ООН.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

Більше про доплати для пенсіонерів

Як зазначається, додаткові виплати можуть отримати ті громадяни, які мають низькі пенсійні виплати — менше 3 тис. гривень. Гроші зможуть оформити жителі дев'яти областей України.

Дані про таких громадян містяться у базі даних Пенсійного фонду, тому спеціально подавати заяви чи запити в організацію та в ПФУ не потрібно.

У списку регіонів: Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Луганський, Миколаївський, Херсонський, Чернігівський, Сумський та Харківський. Проте перелік може змінитися залежно від наказу Мінреінтеграції.

Громадяни, які підпадають під умови отримання відповідної матеріальної допомоги, зможуть розраховувати на щомісячні виплати у різних розмірах. Обсяг залежить від різниці між розміром пенсії, яку вже отримують, та сумою 3 тис. гривень.

Як приклад, пенсіонер із виплатою 2,5 тис. гривень може розраховувати на надбавку у сумі 500 гривень.

Кошти виплатять безпосередньо на банківські рахунки, куди надходять звичайні пенсійні виплати.

Фінансування програми виплат

Зараз програму фінансує Європейський Союз із додатковою допомогою від Норвегії, Швеції та інших донорів.

Всесвітня продовольча програма ООН — найбільша у світі гуманітарна організація, що займається порятунком життів у складних ситуаціях. Організація надає допомогу країнам, які, зокрема, відновлюються після конфліктів.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в рамках підвищеного моніторингу одержувачів соціальних виплат держава може скасовувати нарахування коштів. Припинення виплат пенсій, соцдопомоги та субсидій може статися тільки в деяких випадках.

Також ми писали, що на тлі війни в Україні за різних обставин пенсіонери можуть залишитись без виплат, особливо, коли виїжджають за кордон. Проте в деяких випадках виплати можна поновити.