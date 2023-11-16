Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Поновлення пенсій за кордоном — на що слід звернути увагу arrow

Поновлення пенсій за кордоном — на що слід звернути увагу

16 листопада 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсій за кордоном — українцям пояснили, як поновити виплати
Люди пенсійного віку. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На тлі війни в Україні за різних обставин пенсіонери можуть залишитись без виплат, особливо, коли виїжджають за кордон. Проте в деяких випадках виплати можна поновити.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Читайте також:

Як поновити виплати пенсій

Як зазначають фахівці фонду, зокрема пенсіонери з інвалідністю, які зараз проживають за межами країни, можуть залишитись без законних виплат. Відновити виплати можна, якщо зібрати необхідні документи.

Так, громадянин має написати відповідну заяву та надіслати поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду. Це можна також зробити через портал електронних послуг фонду у розділі "Заява на перерахунок пенсій". Необхідно додати:

  • копія паспорта (ID-картка вимагає додаткове надання виписки про місце реєстрації);
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія документа про статус біженця чи тимчасового захисту (засвідчені українським дипломатичним представництвом чи консульською установою, чи нотаріально);
  • оригінал документа про посвідчення факту, що громадянин живий (надає нотаріус).

Відновлення пенсій по відео

Також у Пенсійному фонді пропонують чергову новацію — проведення ідентифікації особи одержувача виплат за допомогою відеоконференцзв’язку.

Сама відеоідентифікація може здійснюватися у погоджені заздалегідь із одержувачем час та спосіб її проведення, зокрема у телефонному режимі.

Список месенджерів, якими можна скористатися для відеоідентифікації, оприлюднять пізніше на офіційному сайті ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року влада має намір підвищити розмір мінімальної пенсії. Відомо, хто зможе отримати більше та як зростуть виплати.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Актуальне по темі