Пенсій за кордоном — українцям пояснили, як поновити виплати

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

На тлі війни в Україні за різних обставин пенсіонери можуть залишитись без виплат, особливо, коли виїжджають за кордон. Проте в деяких випадках виплати можна поновити.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Як поновити виплати пенсій

Як зазначають фахівці фонду, зокрема пенсіонери з інвалідністю, які зараз проживають за межами країни, можуть залишитись без законних виплат. Відновити виплати можна, якщо зібрати необхідні документи.

Так, громадянин має написати відповідну заяву та надіслати поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду. Це можна також зробити через портал електронних послуг фонду у розділі "Заява на перерахунок пенсій". Необхідно додати:

копія паспорта (ID-картка вимагає додаткове надання виписки про місце реєстрації);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія документа про статус біженця чи тимчасового захисту (засвідчені українським дипломатичним представництвом чи консульською установою, чи нотаріально);

оригінал документа про посвідчення факту, що громадянин живий (надає нотаріус).

Відновлення пенсій по відео

Також у Пенсійному фонді пропонують чергову новацію — проведення ідентифікації особи одержувача виплат за допомогою відеоконференцзв’язку.

Сама відеоідентифікація може здійснюватися у погоджені заздалегідь із одержувачем час та спосіб її проведення, зокрема у телефонному режимі.

Список месенджерів, якими можна скористатися для відеоідентифікації, оприлюднять пізніше на офіційному сайті ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року влада має намір підвищити розмір мінімальної пенсії. Відомо, хто зможе отримати більше та як зростуть виплати.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.