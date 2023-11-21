Пенсии в Украине — некоторым гражданам доплатят 500 гривен

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине реализуют проект доплат для пенсионеров, проживающих на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия. Его реализует Всемирная продовольственная программа ООН.

Об этом говорится в материалах Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отмечается, дополнительные выплаты могут получить граждане, имеющие низкие пенсионные выплаты — менее 3 тыс. гривен. Деньги могут оформить жители девяти областей Украины.

Данные о таких гражданах содержатся в базе данных Пенсионного фонда, поэтому специально подавать заявления или запросы в организацию и в ПФУ не требуется.

В списке регионов: Днепропетровский, Донецкий, Запорожский, Луганский, Николаевский, Херсонский, Черниговский, Сумский и Харьковский. Однако список может измениться в зависимости от приказа Минреинтеграции.

Граждане, подпадающие под условия получения соответствующей материальной помощи, смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты в разных размерах. Объем зависит от разницы между размером уже получаемой пенсии и суммой 3 тыс. гривен.

В качестве примера, пенсионер с выплатой 2,5 тыс. гривен может рассчитывать на надбавку в сумме 500 гривен.

Средства выплатят непосредственно на банковские счета, на которые поступают обычные пенсионные выплаты.

Финансирование программы выплат

Сейчас программа финансируется Европейским Союзом с дополнительной помощью от Норвегии, Швеции и других доноров.

Всемирная продовольственная программа ООН — крупнейшая в мире гуманитарная организация, занимающаяся спасением жизней в сложных ситуациях. Организация оказывает помощь странам, которые, в частности, возобновляются после конфликтов.

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Напомним, в рамках повышенного мониторинга получателей социальных выплат государство может отменять начисление средств. Прекращение выплат пенсий, соцпомощи и субсидий может произойти только в некоторых случаях.

Также мы писали, что на фоне войны в Украине при разных обстоятельствах пенсионеры могут остаться без выплат, особенно когда выезжают за границу. Однако в некоторых случаях выплаты можно возобновить.