Пенсии в Украине — некоторым гражданам доплатят 500 гривен

Прибавки до 500 гривен — кто из украинцев получит большие пенсии
В Украине реализуют проект доплат для пенсионеров, проживающих на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия. Его реализует Всемирная продовольственная программа ООН.
Об этом говорится в материалах Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Больше о доплатах для пенсионеров
Как отмечается, дополнительные выплаты могут получить граждане, имеющие низкие пенсионные выплаты — менее 3 тыс. гривен. Деньги могут оформить жители девяти областей Украины.
Данные о таких гражданах содержатся в базе данных Пенсионного фонда, поэтому специально подавать заявления или запросы в организацию и в ПФУ не требуется.
В списке регионов: Днепропетровский, Донецкий, Запорожский, Луганский, Николаевский, Херсонский, Черниговский, Сумский и Харьковский. Однако список может измениться в зависимости от приказа Минреинтеграции.
Граждане, подпадающие под условия получения соответствующей материальной помощи, смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты в разных размерах. Объем зависит от разницы между размером уже получаемой пенсии и суммой 3 тыс. гривен.
В качестве примера, пенсионер с выплатой 2,5 тыс. гривен может рассчитывать на надбавку в сумме 500 гривен.
Средства выплатят непосредственно на банковские счета, на которые поступают обычные пенсионные выплаты.
Финансирование программы выплат
Сейчас программа финансируется Европейским Союзом с дополнительной помощью от Норвегии, Швеции и других доноров.
Всемирная продовольственная программа ООН — крупнейшая в мире гуманитарная организация, занимающаяся спасением жизней в сложных ситуациях. Организация оказывает помощь странам, которые, в частности, возобновляются после конфликтов.
Больше о пенсиях
Напомним, в рамках повышенного мониторинга получателей социальных выплат государство может отменять начисление средств. Прекращение выплат пенсий, соцпомощи и субсидий может произойти только в некоторых случаях.
Также мы писали, что на фоне войны в Украине при разных обстоятельствах пенсионеры могут остаться без выплат, особенно когда выезжают за границу. Однако в некоторых случаях выплаты можно возобновить.
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