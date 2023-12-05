Нафтогаз пояснив, як уникнути зайвих нарахувань за газ у платіжках
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" закликала українців максимально оперативно передати показники побутових лічильників газу, навіть якщо громадянин не проживає у помешканні та не користувався газом.
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу України в Фейсбуці.
Як уникнути зайвих нарахувань за газ
В Нафтогазі попереджають: якщо вчасно не передати показники газових лічильників, то оператори газорозподільчих мереж (міськ- або облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі "планового щомісячного об’єму споживання".
Щоб уникнути зайвих нарахувань, громадянам рекомендують передавати щомісяця фактичні показники лічильника (навіть якщо вони незмінні) через:
особистий кабінет — https://my.gas.ua/login
спрощену процедуру на сайті — https://gas.ua/uk/indicators
SMS на номер — 4647 у форматі XXXXXXXXX YYYYY де:
- XXXXXXXXX — 9 цифр особового рахунку;
- YYYYY — показання лічильника 5 цифр (будь ласка, вносити тільки чорні цифри до коми).
Між особовим рахунком і показанням лічильника має бути один пробіл. Наприклад: 100000001 00203
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Контакт-центр:
+38 066 300 28 88
+38 098 300 28 88
+38 093 300 28 88
Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, як українці можуть повернути помилкову оплату за газ. Для цього достатньо лише написати заяву в довільній формі на повернення переплати.
До заяви необхідно прикріпити чітке фото чеку з помилковою оплатою та передати їх. Це можна зробити двома способами:
- на електронну пошту [email protected];
- поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК "Нафтогаз України".
Новини.LIVE писали, що в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньо-будинкових мереж.
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