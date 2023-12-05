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Нафтогаз объяснил, как избежать лишних начислений за газ в платежках

5 декабря 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Как избежать лишних начислений за газ в платежках
Пожилая женщина просматривает платежку. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" призвала украинцев максимально оперативно передать показатели бытовых счетчиков газа, даже если гражданин не проживает в доме и не пользовался газом.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза Украины в Фейсбуке.

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Как избежать лишних начислений за газ

В Нафтогазе предупреждают, что если вовремя не передать показатели газовых счетчиков, то операторы газораспределительных сетей (гор- или облгаз) могут насчитать объем потребленного газа на основе "планового ежемесячного объема потребления".

Чтобы избежать лишних начислений, гражданам рекомендуют передавать ежемесячно фактические показатели счетчика (даже если они неизменны) через:

личный кабинет — https://my.gas.ua/login

упрощенную процедуру на сайте —  https://gas.ua/ru/indicators

SMS на номер — 4647 в формате XXXXXXXXX YYYYY где:

  • XXXXXXXXX — 9 цифр лицевого счета;
  • YYYYY — показание счетчика 5 цифр (пожалуйста, вносите только черные цифры до запятой).

Между лицевым счетом и показанием счетчика должен быть один пробел. Например: 100000001 00203

Viber — https://chats.viber.com/naftogazpostach

Telegram — https://t.me/GASUA_bot

Контакт-центр:
+38 066 300 28 88
+38 098 300 28 88
+38 093 300 28 88

Напомним, Новини.LIVE сообщали, как украинцы могут вернуть ошибочную оплату за газ. Для этого достаточно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты.

К заявлению необходимо прикрепить четкое фото чека с ошибочной оплатой и передать их. Это можно сделать двумя способами:

  • по электронной почте: [email protected];
  • почтой по адресу: 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК "Нафтогаз Украины".

Новини.LIVE писали, что в Украине могут выделить из единого платежа за "голубое топливо" "третью квитанцию" за природный газ. Речь идет об оплате за содержание внутридомовых сетей.

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