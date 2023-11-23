Енергобезпека України — Нафтогаз та ЄБРР ухвалили важливе рішення

Офіс компанії Нафтогаз. Фото: Naftogaz

Державна компанія "Нафтогаз України" має намір посилити енергетичну безпеку за рахунок кредитних коштів. Відповідну угоду уклали з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це поінформувала пресслужба НАК "Нафтогаз України".

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Детальніше про кредитну угоду з ЄБРР

Як зазначає пресцентр компанії, Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку затвердили кредитну угоду. Домовленість передбачає надання компанії 200 мільйонів євро. Очікується, що гроші спрямують на посилення енергобезпеки країни.

Свої підписи під відповідною угодою поставили очільник правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи Маттео Патроне.

У пресслужбі додали, що запрацює кредитна угода після оформлення держгарантії.

Підготовка до майбутньої зими

Раніше Олексій Чернишов повідомляв, що в України вдосталь природного газу для того, щоб впевнено пережити зиму. Також з метою захисту газової інфраструктури від обстрілів вжили комплекс заходів. Зокрема, наземні газові об'єкти захистили додатковими бетонними плитами, так званими бібігами, габіонами.

Примітно те, що Нафтогаз ще до опалювального сезону перевиконав план з накопичення газу.

"На сьогодні вже є 15,75 млрд кубометрів газу. І до зими очікуємо перетнути відмітку 16 млрд кубів… Такі показники абсолютно достатні, щоб упевнено пройти зиму", — повідомляв голова Нафтогазу.

Важливо, що зимовий період компанія планує забезпечити українським газом завдяки нарощенню видобутку на 7% щодо попереднього року.

Що ще варто знати

Раніше ми повідомляли, що у низці регіонів України компанія "Нафтогаз" зайнялася не лише постачанням газу, а й відповідає за його доставку. Тепер компанії потрібно платити і за газ, і за його доставку. При цьому частина українців уже перерахувала плату за доставку газу протягом року ще до зміни компанії.

Нагадаємо, що українські споживачі природного газу можуть отримати завищені суми у комунальних квитанціях. Однак цього ще можна уникнути.