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Нафтогаз усилит энергетическую безопасность — где возьмут деньги

23 ноября 2023 11:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Энергобезопасность Украины — Нафтогаз и ЕБРР приняли важное решение
Офис компании Нафтогаз. Фото: Naftogaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственная компания "Нафтогаз Украины" намерена усилить энергетическую безопасность за счет кредитных средств. Соответствующее соглашение заключили с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

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Детальнее о кредитном соглашении с ЕБРР

Как отмечает пресс-центр компании, Нафтогаз и Европейский банк реконструкции и развития утвердили кредитное соглашение. Договоренность предполагает предоставление компании 200 миллионов евро. Ожидается, что деньги будут направлены на усиление энергобезопасности страны.

Свои подписи под соответствующим соглашением поставили глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы Маттео Патроне.

В пресс-службе добавили, что заработает кредитное соглашение после оформления госгарантии.

Подготовка к предстоящей зиме

Ранее Алексей Чернышев сообщал, что у Украины достаточно природного газа для того, чтобы уверенно пережить зиму. Также с целью защиты газовой инфраструктуры от обстрелов приняли комплекс мер. В частности, наземные газовые объекты оградили дополнительными бетонными плитами, так называемыми бибигами, габионами.

Примечательно, что Нафтогаз еще до отопительного сезона перевыполнил план по накоплению газа.

"На сегодняшний день уже есть 15,75 млрд кубометров газа. И до зимы ожидаем пересечь отметку 16 млрд кубов… Такие показатели абсолютно достаточны, чтобы уверенно пройти зиму", — сообщал глава Нафтогаза.

Важно, что зимний период компания планирует обеспечить украинским газом благодаря наращиванию добычи на 7% по отношению к предыдущему году.

Что еще стоит знать

Ранее мы сообщали, что в ряде регионов Украины компания "Нафтогаз" занялась не только поставками газа, но и отвечает за его доставку. Теперь компании нужно платить и за газ, и за его доставку. При этом часть украинцев уже перечислила оплату за доставку газа в течение года еще до смены компании.

Напомним, украинские потребители природного газа могут получить завышенные суммы в коммунальных квитанциях. Однако этого можно избежать.

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