Ціни на паливо — скільки заробили нафтогазові гіганти на тлі війни в Україні

Енергогіганти нажилися на коливаннях цін

Світові нафтогазові компанії Exxon Mobil, Chevron, British Petroleum, Shell і TotalEnergies отримали рекордні доходи 2022 року. Енергогіганти нажилися на коливаннях цін на тлі війни росії в Україні.

Про це повідомляє американський телевізійний канал CNBC.

Прибутки ключових нафтових компаній

Аналітики на основі даних Refinitiv підрахували, що найбільшим нафтовим компанії вдалося отримати сукупно 190 млрд доларів за минулий рік. Очікується, що остаточні квартальні результати компанії опублікують найближчими днями.

Як припускають експерти, свої надприбутки енергетичні компанії використають на винагороду акціонерів більшими дивідендами, а також на викуп акцій.

Телеканал зауважує, що раніше американський лідер Джо Байден виступив з прямим звинуваченням нафтових компаній у тому, що ті пожинають "надприбутки війни". І не планують знижувати ціни на газ для американців. Примітно, що ще влітку Байден заявив, що приватна нафтова корпорація США Exxon Mobil заробляє "більше грошей, ніж сам Бог".

CNBC у зв'язку з цим взяв коментар у представника Exxon Mobіl. Там сказали, що підвищення вартості енергоносіїв є здебільшого результатом дисбалансу між попитом та пропозицією. Мовляв, інвестиції компанії за останні роки посприяли таким квартальним результатам.

У транснаціональній монополії Великої Британії British Petroleum та британсько-нідерландській нафтогазовій компанії Shell відмовилися коментувати свої надприбутки. Американська Chevron та європейська TotalEnergies не відповіли на запит преси.

Ембарго на нафтопродукти з рф

У лютому запрацюють обмеження на експортні постачання. За новими правилами, паливо, вироблене у ЄС на основі російської нафти, буде заборонено відправляти на експорт. Це спровокує тимчасовий дефіцит бензину й дизелю в Європі.

"Після 5 лютого набудуть чинності обмеження на експортні постачання тих країн, куди продовжуватиме надходити російська нафта — Чехія, Словаччина, Угорщина, один завод у Болгарії та один — у Хорватії, там вироблене йтиме лише на внутрішнє використання", — пояснюють експерти.

Тож, у ЄС вже до лютого знизиться рівень вільного палива, що вдарить по цінах. Через це вартість пального зросте і в Україні. Здорожчання у 2023 році може становити від 0,8-2,5 грн за літр до 4-8 грн за літр.

Нагадаємо, в Україні уряд має намір підвищити акцизи на пальне, згідно з директивою Європейського Союзу. Ставка зростатиме щороку, починаючи з січня 2024 року.