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Нефтегазовые гиганты получили сверхприбыли на фоне войны в Украине, — CNBC

28 января 2023 11:54
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены на топливо — сколько заработали нефтегазовые гиганты на фоне войны в Украине
Энергогиганты нажились на колебаниях цен
lis.jpg - Ксения Лисновская

Мировые нефтегазовые компании Exxon Mobil, Chevron, British Petroleum, Shell и TotalEnergies получили рекордные доходы в 2022 году. Энергогиганты нажились на колебаниях цен на фоне войны россии в Украине.

Об этом сообщает американский телевизионный канал CNBC.

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Прибыли ключевых нефтяных компаний

Аналитики на основе данных Refinitiv подсчитали, что крупнейшим нефтяным компаниям удалось получить совокупно 190 млрд долларов за прошлый год. Ожидается, что окончательные квартальные результаты компаний будут опубликованы в ближайшие дни.

Как предполагают эксперты, свои сверхприбыли энергетические компании используют на вознаграждение акционеров более крупными дивидендами, а также на выкуп акций.

Телеканал отмечает, что ранее американский лидер Джо Байден выступил с прямым обвинением нефтяных компаний в том, что те пожинают "сверхприбыли войны". И не планируют снижать цены на газ для американцев. Примечательно, что еще летом Байден заявил, что частная нефтяная корпорация США Exxon Mobil "зарабатывает больше денег, чем сам Бог".

CNBC в связи с этим взял комментарий у представителя Exxon Mobil. Там сказали, что повышение стоимости энергоносителей в основном является результатом дисбаланса между спросом и предложением. Мол, инвестиции компании за последние годы поспособствовали таким квартальным результатам.

В транснациональной монополии Великобритании British Petroleum и британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell отказались комментировать свои сверхприбыли. Американская Chevron и европейская TotalEnergies не ответили на запрос прессы.

Эмбарго на нефтепродукты из рф

В феврале заработают ограничения на экспортные поставки. По новым правилам топливо, произведенное в ЕС на основе российской нефти, будет запрещено отправлять на экспорт. Это спровоцирует временный дефицит бензина и дизеля в Европе.

"После 5 февраля вступят в силу ограничения на экспортные поставки тех стран, куда будет продолжать поступать российская нефть Чехия, Словакия, Венгрия, один завод в Болгарии и один в Хорватии, там будет идти только на внутреннее использование", — объясняют эксперты.

Так что в ЕС уже к февралю снизится уровень свободного топлива, что ударит по ценам. Поэтому стоимость горючего вырастет и в Украине. Удорожание в 2023 году может составить от 0,8-2,5 грн/л до 4-8 грн/л.

Напомним, в Украине правительство намерено повысить акцизы на топливо, согласно директиве Европейского Союза. Ставка будет расти каждый год, начиная с января 2024 года.

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