Ущерб от войны — какие сферы пострадали больше всего

Разрушенная многоэтажка в Киевской области. Фото: Новини.LIVE

Общий размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, составляет 143,8 млрд долларов. Больше всего пострадал жилищный фонд.

Об этом сообщил народный депутат от Европейской солидарности Владимир Арьев, ссылаясь на данные Киевской школы экономики (KSE), в соцсети Facebook.

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Материальные потери от войны

"Появились новые цифры ущерба, нанесенные Украине военной агрессией России. 143,8 млрд долларов — такова сумма прямых и только задокументированных материальных потерь", — написал он.

По оценке аналитиков проекта KSE "Россия заплатит", серьезный ущерб понес жилищный фонд, а также следующие сферы: инфраструктура, энергетика, транспорт, промышленность и здравоохранение. Среди них больше всего пострадали:

жилые постройки (37,3%);

инфраструктура (25,2%);

активы предприятий и промышленности (7,9%);

отрасль образования (6,2%);

АПК и земельные ресурсы (6,1%);

энергетика (5,6%).

"Это оценки Киевской школы экономики, ведущей проект "Россия заплатит". И она действительно за все заплатит — за каждую смерть, за каждый разрушенный кирпич. А страну восстановим и отстроим, самое главное — скорейшая победа!", — добавил нардеп.

Убытки агросектора

В частности, по данным KSE, сумма ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу от полномасштабной войны с Россией, достигает 8,7 млрд долларов. Самая большая категория по ущербу — повреждение и разрушение сельскохозяйственной техники. Такой насчитывается около 110 тыс. единиц. Потери производителей оценивают более чем в 4,7 млрд долларов.

Вторая категория по количеству убытков — уничтожение и кража производимой агропродукции. Объем оценивают более чем в 4 млн тонн. Совокупная стоимость — 1,9 млрд долларов.

Существенные потери понесла также инфраструктура для хранения аграрной продукции. Общая емкость разрушенных зернохранилищ достигает 8,2 млн тонн продукции, а поврежденных — 3,25 млн. тонн. Восстановление оценивается в около 1,3 млрд долларов.

Регионально наибольший ущерб понесла агросфера в Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

В январе в KSE сообщали, что совокупная сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре, составила 137,8 млрд долларов.

Напомним, через год с начала войны, 23 февраля 2023 года, Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (законопроект №7198).

Также мы писали, что Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины , вызванные полномасштабным вторжением России. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.