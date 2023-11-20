Тендеры недели — на что из бюджета больше всего потратили денег

Пачка денежных купюр. Фото: NBU

За прошедшую неделю в электронной системе торгов Prozorro обнародовали тендеры о закупках на 15,18 млрд гривен. В частности, на ремонт дорог потратят 13% от средств на все закупки.

Об этом говорится в исследовании проекта "Наши деньги".

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Топ-10 тендеров недели

Среди самых дорогих тендеров недели — закупки электроэнергии для Укртранснафты, расходы на содержание дорог в Киевской и Николаевской области.

"В ремонтах дорог — без особых "зрад". Половина из 2 миллиардов на дороги — это ремонт "уставших" мостов и эксплуатационное содержание дорог (поддержка в состоянии "не хуже, чем было)", — говорится в сообщении.

Список Топ-10 тендеров недели выглядит следующим образом:

829 млн гривен — Укртранснефть купила электроэнергию;

568 млн гривен — Киевская область заказала услуги по содержанию дорог;

443 млн гривен — Николаевская область потратит на ремонт моста;

434 млн гривен — Нацгвардия купила дизель;

378 млн гривен — Нацгвардия (часть) приобрела горючее;

294 млн гривен — Волынская область потратит на ремонт дорог;

272 млн гривен — Николаевская область ремонт моста;

221 млн гривен — Укрзализныця закупит дизель;

160 млн гривен — Одесский городской совет потратит на ремонт дороги;

146 млн гривен — Нацгвардия закупила горючее.

С дорожного фонда заберут средства

Следует заметить, что власти планируют осуществить перераспределение налога на доходы физлиц (НДФЛ) на нужды обороны, в частности, речь идет обо всех средствах Дорожного фонда Украины — более 95 млрд гривен.

Деньги направят в специальный фонд государственного бюджета с целевым использованием:

производство и закупка морских дронов и беспилотников (43,3 млрд гривен);

новые технологии в секторе ОПК, изготовление оружия — 51 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в системе торгов Prozorro обнародовали 78 тыс. тендеров по закупкам на 14,16 млрд грн. На ремонт дорог потратят 10% от средств на все закупки — 1,37 млрд грн.

Также мы писали, что в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.