Тендеры недели — на что из бюджета больше всего потратили денег

Самые дорогие тендеры недели — на что из бюджета уходят деньги
За прошедшую неделю в электронной системе торгов Prozorro обнародовали тендеры о закупках на 15,18 млрд гривен. В частности, на ремонт дорог потратят 13% от средств на все закупки.
Об этом говорится в исследовании проекта "Наши деньги".
Топ-10 тендеров недели
Среди самых дорогих тендеров недели — закупки электроэнергии для Укртранснафты, расходы на содержание дорог в Киевской и Николаевской области.
"В ремонтах дорог — без особых "зрад". Половина из 2 миллиардов на дороги — это ремонт "уставших" мостов и эксплуатационное содержание дорог (поддержка в состоянии "не хуже, чем было)", — говорится в сообщении.
Список Топ-10 тендеров недели выглядит следующим образом:
- 829 млн гривен — Укртранснефть купила электроэнергию;
- 568 млн гривен — Киевская область заказала услуги по содержанию дорог;
- 443 млн гривен — Николаевская область потратит на ремонт моста;
- 434 млн гривен — Нацгвардия купила дизель;
- 378 млн гривен — Нацгвардия (часть) приобрела горючее;
- 294 млн гривен — Волынская область потратит на ремонт дорог;
- 272 млн гривен — Николаевская область ремонт моста;
- 221 млн гривен — Укрзализныця закупит дизель;
- 160 млн гривен — Одесский городской совет потратит на ремонт дороги;
- 146 млн гривен — Нацгвардия закупила горючее.
С дорожного фонда заберут средства
Следует заметить, что власти планируют осуществить перераспределение налога на доходы физлиц (НДФЛ) на нужды обороны, в частности, речь идет обо всех средствах Дорожного фонда Украины — более 95 млрд гривен.
Деньги направят в специальный фонд государственного бюджета с целевым использованием:
- производство и закупка морских дронов и беспилотников (43,3 млрд гривен);
- новые технологии в секторе ОПК, изготовление оружия — 51 млрд гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее в системе торгов Prozorro обнародовали 78 тыс. тендеров по закупкам на 14,16 млрд грн. На ремонт дорог потратят 10% от средств на все закупки — 1,37 млрд грн.
Также мы писали, что в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.
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