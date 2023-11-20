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Самые дорогие тендеры недели — на что из бюджета уходят деньги

20 ноября 2023 12:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тендеры недели — на что из бюджета больше всего потратили денег
Пачка денежных купюр. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

За прошедшую неделю в электронной системе торгов Prozorro обнародовали тендеры о закупках на 15,18 млрд гривен. В частности, на ремонт дорог потратят 13% от средств на все закупки.

Об этом говорится в исследовании проекта "Наши деньги".

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Топ-10 тендеров недели

Среди самых дорогих тендеров недели — закупки электроэнергии для Укртранснафты, расходы на содержание дорог в Киевской и Николаевской области.

"В ремонтах дорог — без особых "зрад". Половина из 2 миллиардов на дороги — это ремонт "уставших" мостов и эксплуатационное содержание дорог (поддержка в состоянии "не хуже, чем было)", — говорится в сообщении.

Список Топ-10 тендеров недели выглядит следующим образом:

  • 829 млн гривен — Укртранснефть купила электроэнергию;
  • 568 млн гривен — Киевская область заказала услуги по содержанию дорог;
  • 443 млн гривен — Николаевская область потратит на ремонт моста;
  • 434 млн гривен — Нацгвардия купила дизель;
  • 378 млн гривен — Нацгвардия (часть) приобрела горючее;
  • 294 млн гривен — Волынская область потратит на ремонт дорог;
  • 272 млн гривен — Николаевская область ремонт моста;
  • 221 млн гривен — Укрзализныця закупит дизель;
  • 160 млн гривен — Одесский городской совет потратит на ремонт дороги;
  • 146 млн гривен — Нацгвардия закупила горючее.

С дорожного фонда заберут средства

Следует заметить, что власти планируют осуществить перераспределение налога на доходы физлиц (НДФЛ) на нужды обороны, в частности, речь идет обо всех средствах Дорожного фонда Украины — более 95 млрд гривен.

Деньги направят в специальный фонд государственного бюджета с целевым использованием:

  • производство и закупка морских дронов и беспилотников (43,3 млрд гривен);
  • новые технологии в секторе ОПК, изготовление оружия — 51 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в системе торгов Prozorro обнародовали 78 тыс. тендеров по закупкам на 14,16 млрд грн. На ремонт дорог потратят 10% от средств на все закупки — 1,37 млрд грн.

Также мы писали, что в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.

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