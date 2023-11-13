Гроші на дороги направлять на оборону у 2024 році — Мінфін

Будівництво дороги. Фото: Unplush

Українська влада планує здійснити перерозподіл податку на доходи фізосіб (ПДФО) на потреби оборонно-промислового комплексу країни. Зокрема, йдеться про всі кошти Дорожнього фонду України.

Про це розповів голова Міністерства фінансів України Сергій Марченко, пише УНІАН.

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Детальніше про перерозподіл коштів

За його словами, днями Верховна Рада ухвалила рішення (законопроєкт №10037) про перерозподіл податку на доходи фізосіб, який сплачують військові, на оборонні потреби держави. Доходи, отримані від ПДФО, мають розподілятися відповідно до нинішніх умов.

Очікується, що на потреби ОПК України спрямують абсолютно всі гроші з Дорожнього фонду на наступний рік. Йдеться про суму у понад 95 млрд гривень.

"Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік також будуть перенаправленні на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць та підтримка економіки", — зазначив Марченко.

Кошти спрямують у спеціальний фонд держбюджету з цільовим використанням:

на виробництво та закупівлю морських дронів і безпілотників (43,3 млрд грн);

на нові технології в секторі ОПК та для виготовлення зброї — 51 млрд грн.

Тобто кошти будуть використані для наближення перемоги, пояснив міністр.

Що відомо про законопроєкт №10037

Йдеться про законопроєкт №10037 про "військове ПДФО". Його вже підписав голова парламенту. Документ відправили на підпис президенту, повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Згідно з документом, з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року військове ПДФО має бути спрямоване у держказну у наступній пропорції: 50% на 50%:

13 млрд грн — у Держспецзв'язку на безпілотники;

13 млрд грн — у Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, військове ПДФО розподілять таким чином:

45% — у Держспецзв'язку на дрони (прогноз 43+ млрд грн);

45% — у Мінстратегпрому на виробництво снарядів та зброї (43+ млрд грн);

10% — розпорядникам сфери безпеки і оборони на автоматичний розподіл між військовими частинами пропорційно згідно зі сплаченим ПДФО (близько 10 млрд грн).

Нагадаємо, за минулий тиждень в системі торгів Prozorro оприлюднили 78 тис. тендерів про закупівлі на 14,16 млрд грн. На ремонти доріг витратять 10% від коштів на всі закупівлі — 1,37 млрд грн.

Також ми писали, що в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.