Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Найдоступніші продукти помітно подорожчали — на що зросли ціни arrow

Найдоступніші продукти помітно подорожчали — на що зросли ціни

22 листопада 2023 09:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — найдоступніші продукти помітно подорожчали у листопаді
Покупці у супермаркеті. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У листопаді 2023 року на полицях українських магазинів помітно подорожчали найдоступніші продукти. Продавці змінили ціни на популярні овочі.

Про це свідчать дані порталу "Мінфін".

Читайте також:

Ціни на картоплю

Українцям варто враховувати зміни у цінниках на овочі, які в останній місяць осені набрали обертів. Так, у листопаді вартість картоплі змінилася істотно. Станом на 22 листопада ціна — 12,75 грн/кг, тоді як місяць раніше коштувала 8,89 грн/кг.

Зросли ціни на молоду картоплю — до 19,90 грн/кг, місяць тому коштувала 14,45 грн/кг.

Рожева картопля додала у вартості до 16,05 грн/кг з 13,42 грн/кг у жовтні.

Зокрема, в Auchan звичайна картопля продається за 11,50 грн/кг, рожева — за 13,90 грн/кг, молода — за 19,90 грн/кг.

 

ціни на картоплю
Джерело: Мінфін

Вартість капусти

У магазинах у листопаді молода капуста подорожчала до 23,60 грн/кг з 19,62 грн/кг. Білокачанну капусту продають по 8,14 грн/кг.

Зокрема, в Auchan молода капуста коштує 20,90 грн/кг, у Varus — 24,90 грн/кг, у Megamarket — 27,90 грн/кг.

 

ціни на капусту
Джерело: Мінфін

Ціни на моркву

Морква у листопаді теж має динаміку до подорожчання. У середньому збільшила ціну на 5 копійок, до позначки 8,55 грн/кг.

Зокрема, найдешевше коштує зараз в Metro — 7,50 грн/кг.

 

ціни на моркву
Джерело: Мінфін

Більше про ціни

Нагадаємо, ріст споживчих цін на кінець 2023 року може скласти 5,8%. Це нижче, ніж очікувалося на початку року. Основний чинник цього — вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Раніше ми писали, що в Україні показник інфляції опустився до локального мінімуму. Проте на кінець 2023 року він дещо підвищиться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі