Цены в Украине — самые доступные продукты заметно подорожали в ноябре

Покупатели в супермаркете. Фото: Unplush

В ноябре 2023 года на полках украинских магазинов заметно подорожали самые доступные продукты. Продавцы поменяли цены на популярные овощи.

Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

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Цены на картофель

Украинцам следует учитывать изменения в ценниках на овощи, которые в последний месяц осени набрали обороты. Так, в ноябре стоимость картофеля изменились существенно. По состоянию на 22 ноября цена — 12,75 грн/кг, в то время как месяц раньше стоила 8,89 грн/кг.

Выросли цены на молодой картофель — до 19,90 грн/кг, месяц назад стоил 14,45 грн/кг.

Розовый картофель прибавил в стоимости до 16,05 грн/кг с 13,42 грн/кг в октябре.

В частности, в Auchan обычный картофель продается по 11,50 грн/кг, розовый — по 13,90 грн/кг, молодой — по 19,90 грн/кг.

Источник: Минфин

Стоимость капусты

В ноябре магазинах молодая капуста подорожала до 23,60 грн/кг с 19,62 грн/кг. Белокочанную капусту продают по 8,14 грн/кг.

В частности, в Auchan молодая капуста стоит 20,90 грн/кг, в Varus — 24,90 грн/кг, в Megamarket — 27,90 грн/кг.

Источник: Минфин

Цены на морковь

Морковь в ноябре тоже имеет динамику к подорожанию. В среднем увеличила цену на 5 копеек, до отметки 8,55 грн/кг.

В частности, дешевле всего сейчас стоит в Metro — 7,50 грн/кг.

Источник: Минфин

Больше о ценах

Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

Ранее мы писали, что в Украине показатель инфляции опустился на локальный минимум. Однако к концу 2023 года он несколько повысится.