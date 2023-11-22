Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Самые доступные продукты заметно подорожали — на что выросли цены arrow

Самые доступные продукты заметно подорожали — на что выросли цены

22 ноября 2023 09:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — самые доступные продукты заметно подорожали в ноябре
Покупатели в супермаркете. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В ноябре 2023 года на полках украинских магазинов заметно подорожали самые доступные продукты. Продавцы поменяли цены на популярные овощи.

Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

Читайте также:

Цены на картофель

Украинцам следует учитывать изменения в ценниках на овощи, которые в последний месяц осени набрали обороты. Так, в ноябре стоимость картофеля изменились существенно. По состоянию на 22 ноября цена — 12,75 грн/кг, в то время как месяц раньше стоила 8,89 грн/кг.

Выросли цены на молодой картофель — до 19,90 грн/кг, месяц назад стоил 14,45 грн/кг.

Розовый картофель прибавил в стоимости до 16,05 грн/кг с 13,42 грн/кг в октябре.

В частности, в Auchan обычный картофель продается по 11,50 грн/кг, розовый — по 13,90 грн/кг, молодой — по 19,90 грн/кг.

 

цены на картофель
Источник: Минфин

Стоимость капусты

В ноябре магазинах молодая капуста подорожала до 23,60 грн/кг с 19,62 грн/кг. Белокочанную капусту продают по 8,14 грн/кг.

В частности, в Auchan молодая капуста стоит 20,90 грн/кг, в Varus — 24,90 грн/кг, в Megamarket — 27,90 грн/кг.

 

цены на капусту
Источник: Минфин

Цены на морковь

Морковь в ноябре тоже имеет динамику к подорожанию. В среднем увеличила цену на 5 копеек, до отметки 8,55 грн/кг.

В частности, дешевле всего сейчас стоит в Metro — 7,50 грн/кг.

 

цены на морковь
Источник: Минфин

Больше о ценах

Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

Ранее мы писали, что в Украине показатель инфляции опустился на локальный минимум. Однако к концу 2023 года он несколько повысится.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме