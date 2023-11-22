Цены в Украине — самые доступные продукты заметно подорожали в ноябре

Самые доступные продукты заметно подорожали — на что выросли цены
В ноябре 2023 года на полках украинских магазинов заметно подорожали самые доступные продукты. Продавцы поменяли цены на популярные овощи.
Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".
Цены на картофель
Украинцам следует учитывать изменения в ценниках на овощи, которые в последний месяц осени набрали обороты. Так, в ноябре стоимость картофеля изменились существенно. По состоянию на 22 ноября цена — 12,75 грн/кг, в то время как месяц раньше стоила 8,89 грн/кг.
Выросли цены на молодой картофель — до 19,90 грн/кг, месяц назад стоил 14,45 грн/кг.
Розовый картофель прибавил в стоимости до 16,05 грн/кг с 13,42 грн/кг в октябре.
В частности, в Auchan обычный картофель продается по 11,50 грн/кг, розовый — по 13,90 грн/кг, молодой — по 19,90 грн/кг.
Стоимость капусты
В ноябре магазинах молодая капуста подорожала до 23,60 грн/кг с 19,62 грн/кг. Белокочанную капусту продают по 8,14 грн/кг.
В частности, в Auchan молодая капуста стоит 20,90 грн/кг, в Varus — 24,90 грн/кг, в Megamarket — 27,90 грн/кг.
Цены на морковь
Морковь в ноябре тоже имеет динамику к подорожанию. В среднем увеличила цену на 5 копеек, до отметки 8,55 грн/кг.
В частности, дешевле всего сейчас стоит в Metro — 7,50 грн/кг.
Больше о ценах
Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.
Ранее мы писали, что в Украине показатель инфляции опустился на локальный минимум. Однако к концу 2023 года он несколько повысится.
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