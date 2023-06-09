Найєм розказав, що потрібно, щоб в Україну повернулись біженці з-за кордону

Українські переселенці. Фото: REUTERS

Щоб повернути українських біженців з-за кордону, в першу чергу українська влада має зрозуміти, чим Україна може конкурувати з іншими країнами за людей. Зокрема, треба враховувати, в яких умовах нині живуть українці за кордоном.

На це звернув увагу голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм під час економічного форуму "Діалоги про відновлення України", який пройшов 8 червня в Києві.

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Пріоритети відбудови

"Зрозуміло, що українці за кордоном – чужі. Але їхні діти вже навчаються там в школах. Багато дорослих українців знайшли там роботу. Вони отримують соціальну допомогу. І самого лише патріотизму буде недостатньо, щоб повернути цих людей в Україну", - попереджає Найєм.

Для ілюстрації своїх доводів він наводить приклад: якби ви жили у Варшаві, чи повернулись би в українське місто, де в школі немає укриття на випадок ракетного обстрілу? Навіть за умови, що ви любите свою країну і своє місто…

Наступний фактор, який впливатиме на готовність біженців повертатись в Україну, – де працюватимуть люди, які повернуться?

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І тут на порядку денному постає питання: чи будуть західні партнери України зацікавлені у відновлені економіки східних регіонів. Без відбудови економіки на деокупованих територіях жити буде просто неможливо, упевнений Мустафа Найєм.

"Люди не повернуться туди лише тому, що ми побудуємо там красивий дитячий садочок чи красиві будинки. Потрібно відбудовувати виробництво", - закликає голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

На його думку, важливо підходити до питання відбудови комплексно. Мова йде не лише про відбудову інфраструктури, але й економіку регіонів.

Чи вистачить грошей на відбудову

На переконання чиновника, з грошима на відбудову проблем у України бути не повинно. Разом з тим може бути величезна проблема з готовністю країни ці гроші правильно і ефективно використати.

Так, історично на піку своїх можливостей Україна освоювала до 8 млрд доларів інвестицій на рік. Зараз же для відбудови країна має освоювати десятки мільярдів доларів на рік. І це – великий виклик для держави.

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Нагадаємо, нещодавно експерти міграційної платформи EWL спільно із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету оприлюднили нове дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи".

З результатів дослідження стало відомо, що більшість працездатних переселенців знайшли роботу у Польщі. Попри це майже 2/3 із них планують повернутися на Батьківщину у найближчій перспективі. З них кожен четвертий (24%) хоче повернутися в Україну, не чекаючи завершення військових дій.

