Допомога біженцям — у Польщі розширили програму підтримки

Люди ідуть з валізами. Фото: google.com

У Польщі для українських біженців стали доступні дві нові грошові допомоги. Йдеться про тих, що мешкає у шести великих польських містах та околицях.

Про це повідомляє pcpm.org.pl.

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Як зазначається, чергові програми матеріальної підтримки біженців з України розпочав Польський центр міжнародної допомоги (Фундація PCPM). Програми поширюються на громадян, які проживають у Щецині, Бидгощі, Торуні, Білостоці, Любліні, Варшаві та в навколишніх містах.

За першою програмою гроші можуть отримати родини і окремі громадяни з України, які приїхали до Польщі не раніше 15 лютого цього року та відповідають таким критеріям:

прибули у Польщу не раніше 15.02.2023 року, мають номер PESEL зі статусом UKR;

родина ще не отримувала фіндопомогу в розмірі 710/610 злотих на три місяці від гуманітарних організацій у Польщі;

хтось з родини належить до однієї з вразливих категорій населення:

- старші 60 років;

- люди з інвалідністю;

- самотні батьки/опікуни родини;

- вагітні або матері-годувальниці;

- особи, що потребують негайного медичного втручання чи постійного лікування.

Грошову допомогу видають на кожну особу в родині (максимум до чотирьох осіб). На одну людину розмір допомоги становить 710 злотих на місяць, у більших родинах голова домогосподарства отримує 710 злотих, кожен наступний — по 610 злотих на місяць (максимум 2,54 тис. злотих для родини з чотирьох осіб). Тривалість допомоги — три місяці.

За другою програмою кошти можуть отримати окремі особи з України, котрі приїхали у Польщу після 24 лютого минулого року та відповідають таким вимогам:

не отримують тримісячну грошову допомогу від будь-якої гуманітарної організації у Польщі (у розмірі 710 чи 610 злотих) і не отримували шестимісячну допомогу від PCPM;

не отримують щомісячну соціальну допомогу від польської держави (виняток — програма 500+ чи інші види допомоги розміром до 200 злотих щомісяця);

належать до однієї з трьох вразливих груп:

- громадяни, віком більше 60 років, у родині яких, що проживають у Польщі, немає осіб віком 18-59 років.

- особи з інвалідністю з максимум однією людиною, якій від 18 до 60 років.

Тривалість другої грошової допомоги — пів року.

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Нагадаємо, у Польщі близько 54% громадян бажали б працювати в автомобільній сфері. Галузь цінна стабільністю зайнятості та рівнем заробітної плати, яка є конкурентною на ринку праці.

Також ми писали, що з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро).