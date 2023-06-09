Найем рассказал, что нужно, чтобы в Украину вернулись беженцы из-за границы

Украинские переселенцы. Фото: REUTERS

Чтобы вернуть украинских беженцев из-за границы, в первую очередь украинские власти должны понять, чем Украина может конкурировать с другими странами за людей. В частности, нужно учитывать, в каких условиях сейчас живут украинцы за границей.

На это обратил внимание глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем во время прошедшего 8 июня в Киеве экономического форума "Диалоги о восстановлении Украины".

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Приоритеты восстановления

"Понятно, что украинцы за границей – чужие. Но их дети уже учатся там в школах. Многие взрослые украинцы нашли там работу. Они получают социальную помощь. И только патриотизма будет недостаточно, чтобы вернуть этих людей в Украину", - предупреждает Найем.

Для иллюстрации своих доводов он приводит пример: если бы вы жили в Варшаве, вернулись бы в украинский город, где в школе нет укрытия на случай ракетных обстрелов? Даже при условии, что вы любите свою страну и свой город…

Следующий фактор, который будет влиять на готовность беженцев возвращаться в Украину – где будут работать вернувшиеся люди?

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И здесь на повестке дня возникает вопрос: будут ли западные партнеры Украины заинтересованы в восстановлении экономики восточных регионов. Без восстановления экономики на деоккупированных территориях жить будет просто невозможно, уверен Мустафа Найем.

"Люди не вернутся туда только потому, что мы построим там красивый детский сад или красивые дома. Нужно отстраивать производство", - призывает глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры.

По его мнению, важно подходить к вопросу восстановления комплексно. Речь идет не только о восстановлении инфраструктуры, но и экономике регионов.

Хватит ли денег на восстановление

По мнению чиновника, с деньгами на восстановление проблем у Украины быть не должно. Вместе с тем, может быть огромная проблема с готовностью страны эти деньги правильно и эффективно использовать.

Так, исторически на пике своих возможностей Украина осваивала до 8 млрд долларов инвестиций в год. Сейчас для восстановления страна должна осваивать десятки миллиардов долларов в год. И это большой вызов для государства.

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Напомним, недавно эксперты миграционной платформы EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета обнародовали новое исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы".

По результатам исследования стало известно, что большинство трудоспособных переселенцев нашли работу в Польше. Несмотря на это, почти 2/3 из них планируют вернуться на Родину в ближайшей перспективе. Из них каждый четвертый (24%) хочет вернуться в Украину, не дожидаясь завершения военных действий.