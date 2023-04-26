Накопичувальна пенсія — українцям доведеться віддавати десяту частину зарплатні

Українські громадяни працездатного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні активно готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Вона передбачає обов'язкову плату внесків і роботодавцем, і працівниками.

Про деякі деталі розповіла голова Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович під час телемарафону "Єдині новини".

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Очікується, що обов'язкові внески в накопичувальну пенсійну систему будуть збільшені з 3% до 10% від заробітної плати українців.

"Середній внесок, який покривав би всі необхідні витрати і зберігав кошти в їх еквіваленті для людини, це щонайменше 7-10% із заробітної плати", — заявила Жолнович.

Вона уточнила, що законопроєкт № 9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення" передбачає обов'язкову плату і роботодавцем, і працівниками. Проте спочатку обов'язкова сплата стосуватиметься тільки роботодавців, а працівники можуть платити добровільно.

Міністр вважає, що передбаченого 3% обов'язкового внеску з роботодавця "дещо замало".

"Працівник своїми коштами має долучатися, щоб його внесок був оптимальним і з цього можна було отримати вигоду", — зазначила вона.

Раніше Жолнович розповіла, що ухвалення закону про накопичувальну пенсію і його старт не означатиме, що одразу почнуть збирати кошти, адже спочатку потрібно зробити підготовчі дії. Так, для створення необхідної інфраструктури потрібен щонайменше один рік. Зокрема, потрібно побудувати і цифрові системи збору, і адміністрування, щоб це було дешевше і швидше для кожної людини.

"Для того, щоб повноцінно запустити накопичувальну пенсію, нам потрібно створити державний накопичувальний банк, бо бачимо, що люди в більшості довіряють державним банкам. Хоча надалі зайдуть і приватні структури, і недержавні пенсійні банки. У людей буде вибір, куди вкладати і як інвестувати свої кошти. Для цього потрібен час, як мінімум рік, щоб повноцінно це запустити", — додала міністр.

Законопроєкт про накопичувальну пенсію

17 квітня поточного року народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Як йдеться у пояснювальній записці до документа, пенсійна реформа має запрацювати з 1 січня 2024 року і дозволить додатково відкладати на старість українцям за рахунок ЄСВ.

Документ передбачає обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих українців до досягнення ними 55 років, а також обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків за найманих працівників.

Законопроєкт пропонує комбіновану модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому Пенсійному фонді, створеному державою, на період до 31 грудня 2025-го, після чого учасники системи зможуть обирати для себе будь-які авторизовані недержавні пенсійні фонди, куди сплачуватимуть внески на свою користь та будуть формувати пенсійні накопичення.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.