Накопительная пенсия — украинцам придется отдавать десятую часть зарплаты

Украинские граждане трудоспособного возраста. Новини.LIVE

В Украине активно готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы. Она предусматривает обязательную плату взносов и работодателем, и работниками.

О некоторых деталях рассказала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович во время телемарафона "Единые новости".

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Размер взноса накопительной пенсии

Ожидается, что обязательные взносы в накопительную пенсионную систему будут увеличены с 3 до 10% от заработной платы украинцев.

"Средний взнос, который покрывал бы все необходимые расходы и сохранял средства в их эквиваленте для человека, это, по меньшей мере, 7-10% из заработной платы", — заявила Жолнович.

Она уточнила, что законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении" предусматривает обязательную плату и работодателем, и работниками. Однако первоначально обязательная уплата будет касаться только работодателей, а работники могут платить добровольно.

Министр считает, что предусмотренного 3% обязательного взноса с работодателя "несколько мало".

"Работник своими средствами должен приобщаться, чтобы его вклад был оптимальным и из этого можно было извлечь выгоду", — отметила она.

Ранее Жолнович рассказала, что принятие закона о накопительной пенсии и его старте не будет означать, что сразу начнут собирать средства, ведь сначала нужно совершить подготовительные действия. Так, для создания необходимой инфраструктуры требуется не менее одного года. В частности, нужно построить и цифровые системы сбора и администрирования, чтобы это было дешевле и быстрее для каждого человека.

"Для того чтобы полноценно запустить накопительную пенсию, нам нужно создать государственный накопительный банк, потому что видим, что люди в большинстве доверяют государственным банкам. Хотя в дальнейшем зайдут и частные структуры, и негосударственные пенсионные банки. У людей будет выбор, куда вкладывать и как инвестировать свои средства. Для этого нужно время как минимум год, чтобы полноценно это запустить", — добавила министр.

Законопроект о накопительной пенсии

17 апреля текущего года народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". Как говорится в пояснительной записке к документу, пенсионная реформа должна заработать с 1 января 2024 и позволит дополнительно откладывать на старость украинцам за счет ЕСВ.

Документ предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих украинцев до достижения ими 55 лет, а также обязательную уплату работодателями пенсионных взносов за наемных работников.

Законопроект предлагает комбинированную модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование вкладов в уполномоченном Пенсионном фонде, созданном государством, на период до 31 декабря 2025-го, после чего участники системы смогут выбирать для себя любые авторизованные негосударственные пенсионные фонды, куда будут делать взносы в свою пользу и формировать пенсионные накопления.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий . Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.