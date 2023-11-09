Податкові перевірки бізнесу повертаються з 1 грудня — кого торкнуться

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

В Україні з 1 грудня поточного року частково повернуться документальні податкові перевірки бізнесу. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна рада у другому читанні.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови Податкового комітету Ярослав Желєзняк.

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За його словами, йдеться про проєкт закону №10016-д. Документ підтримав 231 народний обранець.

Відповідно до законопроєкту, стартують часткові документальні планові податкові перевірки на початку зими. Водночас заборона на перевірки фізосіб-підприємців (ФОП) першої та другої групи збережеться ще на цілий рік — до грудня 2024-го.

Відповідно до пояснювальної записки, до плану-графіку здійснення документальних планових перевірок включать:

платників податків, які провадять діяльність у сфері виробництва чи продажу підакцизної продукції;

платників податків, що працюють у сфері організації та проведення азартних ігор в країні;

платників податків, що працюють у сфері надання фінансових, платіжних послуг;

нерезидентів, що працюють через відокремлені підрозділи, зокрема постійні представництва чи відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, що мають високий ступінь ризику;

інших платників податків, які на основі даних, сформованих за результатом 2021 року, підпадають під одну з визначених законом норм: удвічі більший дебіторський борг, ніж кредиторський; рівень сплати податку на прибуток менший 50% у галузі та ПДВ нижче 50% у галузі; обсяг річного доходу перевищує 10 млн грн, а загальний розмір витрат сягає 75% суми річного доходу.

Водночас перевірки не торкнуться тих підприємств, які працюють у зоні бойових дій, на окупованих територіях.

Ухвалення відповідного законопроєкту було однією з вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Джерело: ВРУ

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада вирішила долю податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) із зарплат військовослужбовців — його перенаправлять із місцевих бюджетів до державного бюджету. Таким чином кошти будуть спрямовані на оборонну сферу.

Також ми писали, що українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, спростили механізм реєстрації податкових накладних. Такі зміни ухвалив Кабінет міністрів.