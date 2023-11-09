Налоговые проверки бизнеса возвращаются с 1 декабря — кого коснутся

Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

В Украине с 1 декабря этого года частично вернут документальные налоговые проверки бизнеса. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада во втором чтении.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк.

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По его словам, речь идет о проекте закона №10016-д. Документ поддержал 231 народный избранник.

Согласно законопроекту, стартуют частичные документальные плановые налоговые проверки в начале зимы. В то же время запрет на проверки физлиц-предпринимателей (ФЛП) первой и второй группы сохранится еще на целый год — до декабря 2024-го.

Согласно пояснительной записке, в план-график осуществления документальных плановых проверок включат:

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства или продажи подакцизной продукции;

налогоплательщиков, работающих в сфере организации и проведения азартных игр в стране;

налогоплательщиков, работающих в сфере предоставления финансовых, платежных услуг;

нерезидентов, работающих через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства или обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства нерезидента, имеющие высокую степень риска;

других налогоплательщиков, которые на основе данных, сформированных по результату 2021 года, подпадают под одну из определенных законом норм: вдвое больший дебиторский долг, чем кредиторский; уровень уплаты налога на прибыль менее 50% в отрасли и НДС ниже 50% в отрасли; объем годового дохода превышает 10 млн грн, а общий размер расходов составляет 75% суммы годового дохода.

В то же время проверки не коснутся тех предприятий, которые работают в зоне боевых действий, на оккупированных территориях.

Принятие соответствующего законопроекта было одним из требований Международного валютного фонда (МВФ).

Источник: ВРУ

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Напомним, ранее Верховная Рада решила судьбу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с зарплат военнослужащих — его перенаправят из местных бюджетов в государственный бюджет. Таким образом, средства будут направлены на оборонную сферу.

Также мы писали, что украинскому бизнесу, добросовестно уплачивающему налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных. Такие изменения принял Кабинет министров.