Налоговые проверки бизнеса возвращаются с 1 декабря — кого коснутся

Нардепы вернули налоговые проверки бизнеса по требованию МВФ — кого коснутся
В Украине с 1 декабря этого года частично вернут документальные налоговые проверки бизнеса. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада во втором чтении.
Об этом сообщил народный депутат, заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк.
Кого коснутся налоговые проверки
По его словам, речь идет о проекте закона №10016-д. Документ поддержал 231 народный избранник.
Согласно законопроекту, стартуют частичные документальные плановые налоговые проверки в начале зимы. В то же время запрет на проверки физлиц-предпринимателей (ФЛП) первой и второй группы сохранится еще на целый год — до декабря 2024-го.
Согласно пояснительной записке, в план-график осуществления документальных плановых проверок включат:
- налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства или продажи подакцизной продукции;
- налогоплательщиков, работающих в сфере организации и проведения азартных игр в стране;
- налогоплательщиков, работающих в сфере предоставления финансовых, платежных услуг;
- нерезидентов, работающих через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства или обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства нерезидента, имеющие высокую степень риска;
- других налогоплательщиков, которые на основе данных, сформированных по результату 2021 года, подпадают под одну из определенных законом норм: вдвое больший дебиторский долг, чем кредиторский; уровень уплаты налога на прибыль менее 50% в отрасли и НДС ниже 50% в отрасли; объем годового дохода превышает 10 млн грн, а общий размер расходов составляет 75% суммы годового дохода.
В то же время проверки не коснутся тех предприятий, которые работают в зоне боевых действий, на оккупированных территориях.
Принятие соответствующего законопроекта было одним из требований Международного валютного фонда (МВФ).
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Напомним, ранее Верховная Рада решила судьбу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с зарплат военнослужащих — его перенаправят из местных бюджетов в государственный бюджет. Таким образом, средства будут направлены на оборонную сферу.
Также мы писали, что украинскому бизнесу, добросовестно уплачивающему налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных. Такие изменения принял Кабинет министров.
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