Бізнес в Україні — деяким платникам податків спростили життя

Розрахунки на калькуляторі. Фото: Unplash

Українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, спростили механізм реєстрації податкових накладних. Такі зміни ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань податкової політики Данило Гетманцев у Telegram.

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Зміни в реєстрації податкових накладних

Йдеться про урядову постанову №1165 щодо "Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних і Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних".

За словами очільника профільного Комітету, з-поміж іншого, вдосконалили показники позитивної податкової історії платників податків. Механізм реєстрації ПН/РК для сумлінних платників податків стане легшим. Зокрема, платники відповідатимуть позитивній податковій історії у разі:

у платників упродовж шести останніх місяців 75% податковий кредит від загального обсягу придбання було сформовано не більше ніж по чотирьох УКТЗЕД та 75% податкових зобов’язань від загального обсягу постачання – по одному УКТЗЕД;

водночас "загальне навантаження" має бути щонайменше 5%;

середньомісячна сума ПДФО за останній рік більша за суму ПДФО, розрахованої з подвійної мінімальної зарплати, та середньомісячна чисельність у такому періоді щонайменше п'ять осіб;

було сплачено 1 млн гривень по ПДВ;

якщо протягом 36 місяців до подання ПН/РК для реєстрації виконані наступні умови: немає боргу зі сплати податків і зборів, своєчасно подано звітність, своєчасно зареєстровано ПН/РК, середньомісячний обсяг операцій за останні шість звітних періодів більший за 500 тис. гривень.

Такі зміни спрямовані на забезпечення вдосконалення критеріїв ризиковості платників податків на додану вартість у системі моніторингу критеріїв оцінки ступеня ризиків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховній Раді України внесли законопроєкт №10166, який пропонує запровадити спеціальний режим оподаткування самозайнятих осіб, зокрема кур’єрів, таксистів, перукарів тощо. Він передбачає спрощення процедури сплати податків та їх зниження.

Також ми писали, що Державна податкова служба (ДПС) склала рейтинг країн, де українці найчастіше ховають доходи. В основному багатії обирають п'ять точок на карті у питанні приховування доходів від оподаткування.