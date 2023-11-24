Наступний тиждень буде важким — Кудрицький про дефіцит електроенергії

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: expro.com

Глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в Україні на цей час немає дефіциту електроенергії, і він не очікується найближчими вихідними. Однак майбутній тиждень обіцяє бути непростим, і тому заклик до економного використання електроенергії залишається чинним.

Про це Кудрицький розповів в ефірі телемарафону.

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Дефіцит електроенергії в Україні

Кудрицький зазначив, що наступного тижня можливий дефіцит енергії в системі, і компанії доведеться шукати способи компенсації, включаючи можливість імпорту електроенергії з Європи та запит аварійної допомоги, якою Укренерго вже користувалася цього тижня.

Він висловив сподівання зниження аварійності на електростанціях, що дозволить збільшити обсяг генерації енергії.

"Ми сподіваємося, що аварійність блоків на електростанціях буде нижчою, і у нас буде в розпорядженні більше генерації для того, щоб покривати споживання", — зазначив він.

Хто повинен дотримуватися рекомендацій щодо економії електроенергії

Кудрицький також наголосив на важливості дотримання рекомендацій щодо скорочення споживання електроенергії як домашніми господарствами, так і промисловими споживачами.

"Якщо підприємства, у тому числі переноситимуть, по можливості, споживання електроенергії на нічний час, то ми маємо всі шанси обійтися і без відключень. Але це, безумовно, за умови, що не буде такої високої аварійності на електростанціях і що ми будемо використовувати можливість імпорту з Європи, яку Укренерго відкриває для української енергосистеми", — додав він.

Нагадаємо, українців закликали дбайливо споживати електроенергію протягом доби. Нині в енергосистемі спостерігається дефіцит.

Також ми писали, що через зниження температури у зимовий період значно зростає споживання електроенергії. Якщо стовпчик термометра опуститься нижче -8-10 °C, то столиці доведеться використовувати графіки відключення світла.